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        Galatasaray'da kanatlar durdu savunmacılar coştu!

        Galatasaray'da bu sezon kanatlar durdu, savunmacılar coştu... Savunma bölgesinde forma giyen oyuncular, hücumu sırtlaması beklenen kanatlardan daha fazla skor üretti.

        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!

        Galatasaray'da bu sezon ortaya çıkan istatistikler, sarı-kırmızılı ekipteki dikkat çekici bir skor yükü değişimini gözler önüne seriyor. Takımın asıl skor yükünü çekmesi beklenen kanat oyuncuları gol yollarında sessiz kalırken, savunma hattındaki isimler skora verdikleri katkıyla öne çıkıyor.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in derlediği habere göre; bu sezon sağ bekte görev yapan Roland Sallai’nin savunmacı rolüyle değerlendirildiği tabloda, defans oyuncularının ürettiği skor katkısı kanat oyuncularını geride bıraktı.

        Macar futbolcu 7 maçta 1 gol 2 asistlik performansıyla en skorer isim olurken, Davinson Sanchez 7 maçta 1 gol, Abdülkerim Bardakcı 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

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        Ismail Jakobs da görev bulduğu 7 karşılaşmada 1 golün hazırlayıcısı oldu.

        Savunma hattı toplamda 3 gol ve 3 asistlik doğrudan katkı vererek hücum varyasyonlarının en önemli parçası haline geldi.

        Takımın en önemli hücum silahları olmaları beklenen kanat oyuncularının skora katkı vermekte zorlandığı görülüyor.

        Yunus Akgün sezona formda girse de kanattan ziyade 10 numara bölgesinde görev aldı ve hücum oyuncuları arasındaki göz dolduran tek isim konumunda.

        Milli futbolcu oynadığı 7 maçta 1 gol attı, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Barış Alper Yılmaz 7 maçta suskun kaldı; Leroy Sane de yine 7 müsabakada skor katkısı üretemedi.

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        Transferi sonrasında 11'e henüz yeni dahil olan Rafael Leao da 4 karşılaşmada skora katkı sunamadı.

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        #galatasaray
        #Leroy Sane
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