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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence

        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence

        İstanbul'da, 25 yaşındaki Hakan Ç. ile aynı yaştaki Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darp edilerek alıkonuldu. Kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarıyla eve giren polis, 2 kişiyi elleri bağlı, yüzlerinde ve vücutlarında yaralar içinde buldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis 4 kişiyi yakaladı. Polisin kurtardığı 2 kişi de tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, darp edilen 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alıkonulan 2 kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence

        İstanbul Kağıthane'de olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle bir evde darp edildi.

        BİRÇOK YERİNDEN YARALANDILAR

        DHA'daki habere göre elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde rehin tutuldu. Bu süre boyunca darp edilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi.

        İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

        20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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        KAĞITHANE POLİSİ KURTARDI

        Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi dövülmüş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan Zeki A.’yı (28) ise gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

        İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin el ve ayaklarındaki koli bantları ve yüzlerindeki darp izleri görülüyor. Polis ekiplerinin eve girerek 2 kişiyi kurtardığı anlar da yer alıyor.

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        "DUALARIM KABUL OLDU" DİYEREK AĞLADI

        Görüntülerde rehinelerin, "Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar görülüyor. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi.

        İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya ve rehin alınanların ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.’nın, 'Uyuşturucu madde ticareti’, 'Uyuşturucu kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kapkaç’ suçlarından 7, Suat Eren D.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

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        İdris A.’nın ‘Uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘Taksirle yaralama’, Tarık O.’nun da ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Şantaj’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi.

        DARP EDİLENLER SERBEST

        Evde rehin tutulan Hakan Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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