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        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!

        Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu En-Nesyri'nin bonservisi için 2.9 milyon Euro'luk taksiti ödeyerek dekontu FIFA'ya gönderdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübe verilen 3 dönemlik transfer yasağının kaldırılması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!

        En-Nesyri'nin bonservis taksitini ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası alan Fenerbahçe, cezayı kaldırmak adına beklenen hamlesini yaptı.

        Sarı-lacivertli yönetim, Faslı futbolcunun 2.9 milyon Euro'luk bonservis taksiti ödemesini gerçekleştirerek dekontu FIFA'ya iletti.

        TRANSFER YASAĞI KALKIYOR

        Bürokratik prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA tarafından Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak.

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