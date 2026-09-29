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        Haberler Ekonomi Borsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, fon soruşturmasıyla ilgili ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bugün görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının 14:00 sularında başlaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim" dedi. Toplantının bugün 14:00 sularında başlaması bekleniyor.

        Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

        Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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        "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmaları titizlikle yürütülüyor."

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #toplantı
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