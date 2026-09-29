Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
Muğla'da, bir aile hekimi darp edildi. Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi F.K. yaralandı. Doktor F.K., hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yerleşik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K, tedaviye alındı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
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SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
F.K'nin 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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