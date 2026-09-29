Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!

        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!

        Muğla'da, bir aile hekimi darp edildi. Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi F.K. yaralandı. Doktor F.K., hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yerleşik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

        DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K, tedaviye alındı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        REKLAM

        SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        F.K'nin 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #muğla haberleri
        #menteşe
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş