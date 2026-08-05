LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih sürecinin tamamlanmasının ardından geçen 8 günlük heyecanlı bekleyişte sona erdi. 2026 LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama panelinde belirtilen alanlara TC kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi (Gün, Ay, Yıl) bilgilerini girdikten sonra tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİR MİLYON 22 BİN 658 ÖĞRENCİ SINAVA BAŞVURDU

Bu yıl, LGS kapsamındaki merkezî sınava 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

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EK TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.