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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den İspanya çıkarması: Pavlidis olmazsa Endrick!

        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması: Pavlidis olmazsa Endrick!

        Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürürken yönetici Cihan Kamer İspanya'da temaslarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi Vangelis Pavlidis olurken, alternatif isimlerden biri olarak Endrick için de Real Madrid cephesiyle transfer şartları görüşüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, golcü takviyesi konusunda yoğun mesai harcadığı süreçte yönetici Cihan Kamer'in İspanya'ya gittiği öğrenildi.

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        Edinilen bilgilere göre Kamer'in İspanya programındaki öncelikli gündem maddesi, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis oldu. 

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        Oyuncunun menajerlik şirketinin İspanya'da bulunması nedeniyle temasların bu ülkede gerçekleştirildiği belirtildi.

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        Öte yandan Cihan Kamer'in İspanya ziyaretinin yalnızca Pavlidis transferiyle sınırlı olmadığı ifade edildi.

         

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        Sarı-lacivertli yöneticinin, golcü transferi için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ve bu kapsamda Real Madrid cephesiyle de temaslarda bulunduğu öğrenildi.

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        Fenerbahçe'nin listesindeki alternatiflerden birinin ise Real Madrid'in 20 yaşındaki Brezilyalı forveti Endrick olduğu belirtildi. 

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        Kamer'in genç oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmek adına temaslarda bulunduğu aktarıldı.

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