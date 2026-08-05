Fenerbahçe'den İspanya çıkarması: Pavlidis olmazsa Endrick!
Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürürken yönetici Cihan Kamer İspanya'da temaslarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi Vangelis Pavlidis olurken, alternatif isimlerden biri olarak Endrick için de Real Madrid cephesiyle transfer şartları görüşüldü.
Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, golcü takviyesi konusunda yoğun mesai harcadığı süreçte yönetici Cihan Kamer'in İspanya'ya gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Kamer'in İspanya programındaki öncelikli gündem maddesi, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis oldu.
Oyuncunun menajerlik şirketinin İspanya'da bulunması nedeniyle temasların bu ülkede gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan Cihan Kamer'in İspanya ziyaretinin yalnızca Pavlidis transferiyle sınırlı olmadığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli yöneticinin, golcü transferi için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ve bu kapsamda Real Madrid cephesiyle de temaslarda bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin listesindeki alternatiflerden birinin ise Real Madrid'in 20 yaşındaki Brezilyalı forveti Endrick olduğu belirtildi.