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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: Salah'ı biz istemedik!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: Salah'ı biz istemedik!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş'ın ilgilendiği fakat ardından Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında da flaş sözler söyledi. İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove’ye konuk olacak. Bu kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

        Başkan Adalı, Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

        İşte Adalı'nın sözleri:

        "SALAH'I BİZ İSTEMEDİK"

        "Mohamed Salah... Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiama ve taraftarım iyi bilsin, bu transferi biz istemedik! Salah'ı biz almadık! Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok.. Önder Hoca güzel anlattı kibarca anlattı "Şimdilik" dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık yokuz' diyebilirdik. Masaydık da birileri gelmiş havası yaratılıyor..."

        "TRANSFERİN HAVASI 3-5 GÜN SÜRER"

        "Üzülerek izliyorum.. Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı! Zaten Trabzonspor ile aramız iyi böyle bir şey olmaz! Planlı bir şekilde transferlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan sonra yeni isimler gelecek. Her şey sahada belli olur, transferin havası 3-5 gün sürer. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber..."

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        VLAHOVIC VE BRAHIM DIAZ

        "Dusan Vlahovic için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Brahim Diaz için bir girişim yok!"

        "TROSSARD'IN LİSANSIYLA İLGİLİ DURUM DÜN AKŞAM HALLOLDU"

        "Planladığımız transferler var. Önümüzdeki haftadan itibaren gelmeye başlayacaklar. Bu iş sahada belli olur. Ben bu takıma çok inanıyorum, taraftarımız da inansın. Trossard'ın lisansıyla ilgili durum dün akşam halloldu. İngiltere'den kaynaklı lisansıyla ilgili bir durum vardı."

        "SALAH NE PLANIMIZDA NE PROGRAMIMIZDA VARDI"

        "Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. Samimi söylüyorum o sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım! Yüz ifademden transfer oldu diye neler söylendi... Ne planımızda ne de programımızda vardı. Plana uydurmak için belli bir süre geçti. Önder Hoca'nın 12 gün sonra haberi oldu. Planladığımız gibi transfer sezonunu geçiriyoruz, Allah'a şükür aksayan bir şey yok"

        "HAYIRLISI OLDU"

        "Beni tanırsınız, 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeri ile hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bence hayırlısı oldu. Zamanı gelince bazı şeyler ortaya çıkar, herkes bu transferin neden olmadığını anlar."

        SAĞ KANAT TRANSFERİ

        "Sağ kanat için U23 oyuncusu bakmak istiyorduk, olursa birini alıp geleceğiz."

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