Çağatay Ulusoy'un değişimi
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:24 Güncelleme:
1
2010'da Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle oyunculuğa adım atan Çağatay Ulusoy, bir süredir değişimiyle gündeme geliyor.
2
Aldığı kilolarla dikkat çeken Ulusoy, son olarak Bodrum'da bir hayranı tarafından görüntülendi.
3
Hayranı, Türkbükü'nde karşılaştığı ünlü oyuncuyu fotoğrafladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok konuşuldu.