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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy'un değişimi

        Çağatay Ulusoy'un değişimi

        Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        2010'da Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle oyunculuğa adım atan Çağatay Ulusoy, bir süredir değişimiyle gündeme geliyor.

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        Aldığı kilolarla dikkat çeken Ulusoy, son olarak Bodrum'da bir hayranı tarafından görüntülendi.

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        Hayranı, Türkbükü'nde karşılaştığı ünlü oyuncuyu fotoğrafladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok konuşuldu.

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        Geçmişte kaslı vücuduyla beğeni kazanan oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.

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        #Çağatay Ulusoy
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