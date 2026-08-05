Çin Seddi aslında binlerce insan gömülü olan bir mezarlıkmış! İnsanlık tarihinin en kanlı inşaatı Çin Seddi hakkında bilmedikleriniz!

DÜNYANIN EN UZUN MEZARLIĞINDA YATAN 400 BİN İŞÇİ

İnsanlık tarihinin en çarpıcı yapılarından biri olan bu devasa duvarın inşasında yaşanan kayıplar, günümüzde pek çok turistin habersiz olduğu karanlık bir gerçeği yansıtıyor. Tarihi kayıtlara göre, duvarın yapım sürecinde 400 binden fazla işçinin zorlu koşullar altında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.