Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
Burcu Biricik, Pelin Akil, Bora Akkaş, Yiğit Kirazcı ve eski eşler Pelin Akil ile Anıl Altan, Marmaris'te görüntülendi
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncular; Burcu Biricik, Pelin Akil, Bora Akkaş, Yiğit Kirazcı, Pelin Akil ve Anıl Altan, Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.
Gün boyunca deniz ve güneşin keyfini çıkaran isimlerden Bora Akkaş, oğluyla birlikte yelken yaptı.
Akkaş daha sonra eşi Oben Alkan ile romantik anlar yaşadı.
Burcu Biricik, çocuklarla yakından ilgilenirken, eşi Emre Yetkin ise arkadaş grubuyla uzun süre sohbet etti.
Boşanmalarının ardından ilk kez aynı tatilde görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan çocukları için birlikte vakit geçirdi.
Oyuncu Yiğit Kirazcı da arkadaş grubuyla sohbet etti.
Tanem Sivar'ın ev sahipliğinde buluşan ünlü isimlerin renkli kareleri objektiflere böyle yansıdı.
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