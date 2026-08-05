Sahilin beyaz çakıllarla kaplı olmasının sonradan oluşturulduğunu sanıyordum ancak bunun tamamen doğal olduğunu öğrendim. Çakıl Adası görülmeye değer bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ülkemizin sadece batısında değil, doğusunda da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel doğal güzellikler var."