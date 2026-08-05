Kuraklığın vurduğu Avrupa ülkesinde nehir yatağı patlatıldı

Ren ve Tuna nehirlerindeki aşırı düşük su seviyeleri, Avrupa genelinde enerji üretimi, yük taşımacılığı ve nehir taşımacılığını aksatıyor.

Aşırı sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminin etkisi altında kalan Romanya, geçtiğimiz günlerde Tuna Nehri ile soğutulan tek çalışan nükleer reaktörünü ilk kez devre dışı bıraktı. Bükreş hatta su akışını iyileştirmek için denizaltında patlatmalar gerçekleştirmek üzere deniz kuvvetlerini görevlendirdi.

Romanya'da pazartesi günü yayınlanan görüntülerde, Romanya donanmasının Cernavoda Nükleer Santrali'nin soğutma sistemlerine daha fazla su yönlendirme çalışmaları için Tuna Nehri'nde, Izvoarele köyü yakınında kontrollü bir şekilde nehir yatağı patlatıldı.

Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyeleri, Macaristan'ın da elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan Paks Nükleer Santrali'nin kapanması tehdidini de beraberinde getirdi ve Sırbistan'ı hidroelektrik üretimini azaltmaya zorluyor.

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ALMANYA EKONOMİSİNİ DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Almanya'da, Avrupa'nın ekonomik kalbi olan Ren Nehri'ndeki su seviyesi yaklaşık 150 yılın en düşük seviyesine indi; bu durum Alman ekonomisi için risk oluşturuyor ve tedarik zincirlerini daha da aksatıyor.

Güney Almanya ve İsviçre'ye geçiş yapan gemiler için önemli bir geçiş noktası olan Kaub'daki su seviyesi de, Pazartesi ve Salı günleri 24 santimetreye düşerek 1880'den beri tutulan kayıtlardaki en düşük seviyesine ulaştı. ETH Zürih tarafından derlenen resmi verilere göre, bu haftanın sonuna doğru su seviyesinin daha da düşmesi bekleniyor.

Sorun özellikle Güney Avrupa'da çok daha ciddi boyutlarda; burada nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun sürekli su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşadığı biliniyor : yani su talebi mevcut arzı aşıyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nde (IfW) ekonomi profesörü olan Stefan Kooths'a göre, ekonomik açıdan bakıldığında, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin etkileri, üçüncü çeyrekte Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) yüzde 0,2'ye kadar düşürebilir.