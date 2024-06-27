Nasıl karar vereceğiz?

Uzmanlar, E. Coli gibi zararlı bakterileri gıdaların üzerinde göremeseniz de, başka bir şeye dönüştüğünü anlayabileceğiniz renk veya doku değişikliklerine karşı tetikte olmamızı tavsiye ediyor.

Küf, gıdaların üzerinde doğal olarak yetişen ve maddenin ayrışmasında veya çürümesinde önemli bir rol oynayan bir tür mantardır. Havada yayılabilen sporlar üreterek çoğalır ve en iyi sıcak, nemli ortamlarda gelişir. Tüm küfler patojenik değildir. Bazen bazı küfler toksin üretir, ancak bir küf uzmanı değilseniz hangilerinin patojenik olduğunu söylemek zordur.

Bazı küfler zararsızdır ve yemeğinizdeki etkilenen bölge kesilerek çıkarılabilir, ancak diğer küf türleri mikotoksin üretir ve bu da en iyi ihtimalle bağırsak rahatsızlıklarına ve kusmaya, en kötü ihtimalle de organ hasarına ve bazı kanser türlerine yol açabilir.