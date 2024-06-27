HT Gastro
Keşfet

Küflü olsalar bile yiyebileceğiniz gıdalar

Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir hangileri yenmez?

Giriş: 27.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:22
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Küflü yenebilecek 6 gıda

Gıda güvenliği söz konusu olduğunda, pek çok kişi annesinden duyduğunu yapar: Şüphelendiysen at gitsin.

Ancak günümüz şartlarında ihtiyatlı davranmak en doğrusu.

Sert peynirler mesela kurtarılabilir. Ancak bazı bozuk süt ürünleri ve yumuşak ürünlerdeki çok renkli lekeler sizi hastanelik edebilir.

Florida Üniversitesi'nde gıda güvenliği uzmanı olan Dr. Keith Schneider'a göre, market masraflarının yıllardır olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde insanlara yiyecekleri atmalarını söylemek üzücü bir durum. Diğer yandan potansiyel olarak zararlı olan yiyecekleri kurtarmalarını söylemek de endişe verici...

1

Nasıl karar vereceğiz?

Uzmanlar, E. Coli gibi zararlı bakterileri gıdaların üzerinde göremeseniz de, başka bir şeye dönüştüğünü anlayabileceğiniz renk veya doku değişikliklerine karşı tetikte olmamızı tavsiye ediyor.

Küf, gıdaların üzerinde doğal olarak yetişen ve maddenin ayrışmasında veya çürümesinde önemli bir rol oynayan bir tür mantardır. Havada yayılabilen sporlar üreterek çoğalır ve en iyi sıcak, nemli ortamlarda gelişir. Tüm küfler patojenik değildir. Bazen bazı küfler toksin üretir, ancak bir küf uzmanı değilseniz hangilerinin patojenik olduğunu söylemek zordur.

Bazı küfler zararsızdır ve yemeğinizdeki etkilenen bölge kesilerek çıkarılabilir, ancak diğer küf türleri mikotoksin üretir ve bu da en iyi ihtimalle bağırsak rahatsızlıklarına ve kusmaya, en kötü ihtimalle de organ hasarına ve bazı kanser türlerine yol açabilir.

2

Yumuşak peynirlere dikkat!

Bazı peynirler mikotoksin üretmeye özellikle yatkındır. Yumuşak ve yarı yumuşak peynirler nispeten yüksek nem içeriğine sahiptir ve küf gelişimi için uygun bir ortam sağlar. Peyniri yeterince düşük sıcaklıklarda saklamamak, en sevdiğiniz peynir dilimi veya kabuğunun tüylenme riskini artırır. Eğer gorgonzola ya da mozzarella gibi yumuşak peyniriniz varsa ve küflendiyse atın çünkü küflü kısmın alınıp atılmasıyla toksinden kurtulamayız. Domates ya da yumuşak peynir gibi yumuşak gıdada küf derinlere kadar iner. Toksin, uzun vadede sık sık yenirse en duyarlı organlarımız karaciğer ve mide zarar görür. Sıcaklarda küfler, gıdalarda çok daha kolay ürer...

Yoğurt da yumuşak peynirler gibi küflenirse atılmalıdır.

3

Yumuşak ekmekleri de küflendiyse atın

Yumuşak ekmekler de kurtarılmamalıdır. Beyaz sandviç ekmeği, kekler ve simitler mesela. Ekmek üzerinde en sık görülen küf türü Rhizopus stolonifer olup, ekmeğin yüzeyinde beyaz veya grimsi tüy benzeri lekeler şeklinde görülür ve kontrol edilmediği takdirde hızla yayılabilir. Bu mantarlara her zaman az miktarda maruz kalıyoruz ve sonuçta vücut kendini onarma konusunda oldukça iyi, ancak büyük bir mantar kütlesi normalden daha yüksek bir doz demektir.

Son kullanma tarihi

Gıda güvenliği konusunda yaygın bir yanlış kanı da son kullanma tarihinin önemidir. Başta süt kutuları olmak üzere pek çok gıdanın üzerinde son kullanma tarihi yazılıdır ve pek çok kişi bu tarihe uyarak muhtemelen birkaç gün daha dayanabilecek ürünleri çöpe atmaktadır. Süt kötü kokuyorsa atılmalıdır, ancak Dr. Schneider, düzgün bir şekilde soğutulması koşuluyla, yaklaşık yedi günlük bir hareket alanınız olabileceğini ekledi: Eğer süt 90 ila 100 derece sıcaklıktaki bir arabada durursa 7 gün dayanamayabilir. Yalıtımlı bir alışveriş poşetine koyarsanız, o tarihe ve hatta daha fazlasına da dayanır.

4

Hangi gıdalar küflenince de yenir?

Bazı gıdalar, özellikle belirli peynir türleri, kontrollü küf büyümesiyle üretilir ve bu küfler gıdanın lezzetini ve dokusunu geliştirmek için kullanılır. Bu gıdalar şunlardır:

Küfsüz yapılmış sert peynir

Çedar gibi sert peynirleri yüzeyden 2,5 cm kesebilirsiniz oluşmuş olabilecek toksinlerden kaçınırsınız. Sert peynirler düzgün bir şekilde saklandığında açıldıktan sonra 3 ila 4 hafta dayanabilirken, yumuşak peynirler genellikle paket açıldıktan sonra yaklaşık bir hafta dayanır. Küf genellikle ürünün derinliklerine inemez. Asiago, Pecorino, Parmesan ve Cheddar gibi sert peynirler için küf noktasının etrafından ve altından en az 2.5 cm kesin. Çapraz kontaminasyonu önlemek için bıçak ile küfe dokunmamaya dikkat edin.

5

Kalıpla yapılmış sert peynir

Gorgonzola, Roquefort ve Stilton gibi bu peynirlerin üzerinde yüzey küfü varsa, küf noktasının etrafından ve altından en az 2.5 cm keserseniz, tüketebilirsiniz. Bu peynirler, Penicillium roqueforti veya Penicillium glaucum gibi küflerle kasıtlı olarak aşılanır. Bu küfler, peynirin iç yapısında mavi-yeşil damarlar oluşturur ve benzersiz bir lezzet ve aroma katar. Kontrollü koşullarda üretildiğinden, bu peynirler güven ile tüketilebilir

Salamura peynirler

Bu peynirler genellikle salamura içinde saklanır ve yüzeylerinde oluşabilecek hafif küf tabakası, salamuranın koruyucu etkisi sayesinde genellikle zararsızdır. Ancak bu küf, yıkanarak veya yüzeyi kazınarak temizlenmelidir.

6

Çikolata

Beyaz lekeler oluşturabilen çikolata da küflü lekelerin ne kadar yaygın göründüğüne bağlı olarak bazen kurtarılabilir. Beyaz lekeler zararsızdır: Çikolata nemle temas ettiğinde şeker kristallerinin görünümünü etkileyerek ortaya çıkarlar. Çikolatanızın tadının muhtemelen aynı olmayacağını veya aynı kremsi dokuya sahip olmayacağını unutmayın.

7

Sert salam, kurutulmuş etler ve bazı işlenmiş etler

Küf, kürlenmiş et gibi bazı gıdaların gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Küfün orada olmasının bir nedeni vardır. Neye bakacağınızı bildiğiniz sürece, kürlenmiş et üzerindeki küfün ne zaman kötü bir şey olduğunu anlamak zor değildir. Çoğu kurutulmuş etin dışını kaplayan ince, beyaz, tozumsu bir madde vardır. Bu aslında küftür, ancak endişelenecek bir şey değildir: Aslında kürleme sürecinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Ayrıca yenmesi tamamen güvenlidir ve teknik olarak sağlıklı bile olabilir; penisilin ile yakından ilişkilidir.

8

Sert sebzeler ve meyveler

Küf, bu tür sert gıdaların sadece yüzeyinde kalır. Küflü kısımlar temizlendikten sonra tüketilebilirler. Havuç, lahana, biber ve elma gibi kabuğu olan daha sert ürünler bazen sert peynirlerde olduğu gibi kurtarılabilir. Rutubetli ortamlarda depolanan meyve ve sebzelerde mikotoksin üretir.

9

Yumuşak meyve ve sebzelerde, en yaygın olarak da domateslerde bulanık siyah lekeler ve yamalar şeklinde görülür. Bu mikotoksinlere maruz kalmak solunum sorunları, alerjik reaksiyonlar, cilt tahrişi ve ciddi vakalarda nörolojik semptomlar veya organ hasarı dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

10
Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Balkonda sebze yetiştirmek
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Temizlik için kullanılabilecek 8 ürün
Bugüne kadar kullandığınız tüm temizlik malzemelerini unutun! Bu sıra dışı 8 ürün, en sevdiğiniz temizlik malzemelerinin yerine geçecek.
Çay mı daha sağlıklı kahve mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz? Haberi okumadan evvel tarafınızı seçseniz iyi olur!
Bayramda en sık yapılan 8 hata
Bayramlar beslenme düzenimizin değiştiği özellikle şerbetli tatlı ve hamurişi tüketimimizin arttığı özel günler. Kurban Bayramı’nda bunlara ek olarak et tüketimi de artıyor.
Ömrünü bezelyeye adamış bir adamın öyküsü
Şeker bezelye ya da tatlı bezelye, Amerika'da, bezelyenin babası olarak bilinen Dr. Calvin Lamborn tarafından geliştirildi
Dünyanın en akıllı şehirleri
IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.
Popüler bitkisel sütler
Uzmanlara göre inek sütüne alerjisi olanlarla vegan beslenmeyi tercih edenler hayvansal sütler yerine bitki bazlı sütler tercih edebilir.
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendirildi. Seçkin rehber tarafından tanınan ilk sokak yemeği işletmesi 2016 yılında şef Chan Hon Meng'in Singapur'daki tezgahıydı. Michelin bu defa Tacos El Califa de León'un sahibi Meksikalı şef Arturo Rivera Martínez'u seçti.
Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!
Sıcak yemekler neden buzdolabına kaldırılmaz?
Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?
Fırınların kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyor muydunuz?
Mutfağınızdan hemen atmanız gereken 5 şey
İnsanlar mutfaklarında kullanmadıkları şeyleri biriktirme eğilimindedir
15 gün bayatlamıyor
Manisa'nın Kula ilçesinin geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı Kula ekmeği 15 gün taze olarak tüketilebiliyor.
Patatesin karmaşık kimyası
Fırınlanmış, püre haline getirilmiş, haşlanmış ya da kızartılmış... Patatesin her hali güzel. Fırınlanmış patatesin yumuşaklığında, patates cipsinin çıtırtısında ve patates püresinin kremamsı kıvamında insanın hem damağını hem de içini ısıtan bir şeyler var.
Portakal nasıl yenmeli?
Uzmanlara göre bağışıklığı güçlendiren portakaldan daha fazla vitamin almak istiyorsak yerken bazı kurallara dikkat etmeliyiz.
Selenyum hangi besinlerde bulunur?
Bulaşıcı hastalıklara, virüslere, grip gibi hastalıklara ve hepatit C’ye karşı vücudun savunmasını destekleyen, sağlığımız için çok sayıda faydası bulunan selenyumu hangi besinlerden alabiliriz?
Bu 9 yiyecek beyne iyi geliyor
Beynimizi iyi besleyerek verimli çalışmasını sağlayabiliriz.
Seyahat ya Resulallah
Tarihimizin ikonik şahsiyetlerinden Evliya Çelebi’nin gezdiği yerlerde gördüklerini ve yaşadıklarını kaydettiği, orijinal nüshası Topkapı Sarayı'nda bulunan 10 ciltlik ünlü Seyahatname adlı eserinde bahsettiği yerler bir kullanıcı tarafından Google Maps’e tek tek işaretlendi. Çıkan görüntü akılalmaz. Bir insanın bir ömre bu kadar geziyi sığdırabilmesi hayranlık uyandırıcı.
Toksik barındıran 9 yiyecek
Evlerinizde oldukça tehlikeli ve zehir potansiyeli taşıyan besin türleri bulundurduğunuzun farkında mısınız?
Herkes yemek yapabilir
Öğrenmeye zaman ayıran ve çaba sarf edenler ise iyi yemek yapar. İşte amatör aşçıların farkında bile olmadan yaptıkları 13 mutfak hatası..
Dünyanın en iyi yolcu salonları
Harcama yapmaktan çekinmeyen bir müşterinin bir havayolunu diğerine tercih etmesinin nedeni ne olabilir? İşte aralarında THY'nin de olduğu en iyiler listesi....
Çayı mı tercih edersiniz kahveyi mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz?
Karbonatla neler yapabileceğinize inanamazsınız!
Mutfakta karbonatı başka ne şekillerde kullanabileceğinize ve bu kabartıcı bileşene hak ettiği gastronomik saygıyı nasıl verebileceğinize dair kısa bir yazı...
Hayat bayram olsa
Sıcakları da beraberinde getiren bu bayramda, öğrencisinden çalışanına; çocuğundan yaşlısına herkese nefes aldıracak 9 günlük bir tatil bizleri bekliyor.
Çinko zengini 17 besin
Demirden sonra vücut için en önemli element olan çinko, cilt ve saç problemlerini önler, bağışıklığı güçlendirir ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kolesterole iyi gelmeyen 5 yiyecek
Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri listeledi.
Avrupa’nın en eski yerleşim alanı
Avrupa'nın bilinen en eski insan yerleşim alanının Batı Ukrayna'daki Korolevo kasabası yakınlarında olduğu duyuruldu
Hangi bıçak ne işe yarar?
Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.
Balık nasıl temizlenir?
Yediğimizde mutlu edenler
Yemek yediğimiz zaman mutlu hissetmemiz tesadüf değil...
Aşk olsun!
Selvi Boylum Al Yazmalım’da şöyle der: “Sevgi neydi? Sevgi dostluktu, sevgi emekti…”
Kahvenizi yanlış saklıyor olabilirsiniz
İşte size kahve saklama yönteminizin doğru olup olmadığını anlamanız için gerekli bilgiler...
Bağışıklık artıran mucize tarif
Bugün yediğimiz her şey yarın hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklığımızı düzenlemeye yardımcı olacak güce sahip.
Bu 9 yiyecek kilo vermenizi engeller
İngiliz Daily Mail'e açıklamalarda bulunan üç diyetisyen, bazı yiyeceklerin kilo vermek için ideal seçimler gibi görünse de (örneğin organik ve bitki bazlı seçenekler) bunların çok fazla tüketimi veya kısa bir süre sonra tekrar aç hissetmeye neden olabileceğini söyledi
Şekeri bırakın!
Şeker tüketmek bir alışkanlıktır, bırakmak ise düşündüğünüzden zordur. Ancak bırakırsanız başınıza çok iyi şeyler gelecek.
10 bin dolarlık okul otobüsünün eve dönüşümü
Bir çift 10 bin dolarlık bir okul otobüsünü hayallerindeki eve dönüştürüp 2021'den beri ülke çapında seyahat ediyorlar.
Etsiz beslenmenin faydaları
Uzmanların açıkladığı istatistiklere göre dünyada bitki bazlı alışveriş yapan insanların sayısı önceki yıllara göre hızla artıyor.
Grip sonrası direnci artıran 10 besin
Grip salgınından maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak ve sağlıklı beslenerek korunabilirsiniz. Tüm bu önlemlere rağmen gene de gribe yakalanırsanız iyileştikten sonra da sağlıklı beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor.
Sütlü mü bitter mi?
Çikolatanın insan bedeni üzerinde kayda değer pozitif etkileri olduğu kesin.
Buzdolabına ne konmaz?
Ürünleri doğru şekilde saklamak hem ömürlerini uzatır hem de gıda israfını azaltır.
Fasulye neden gaz yapar?
Fasulye son derece zengin bir besin kaynağıdır ancak gaz yapar. Fasulye neden gaz yapar ve gaz sorununu önlemenin yolları var mı?
Tuz çeşitleri ve kullanım yerleri
Mutfakların olmazsa olmazı, baş tacımız tuz. Yemek yaparken tek bir tuz çeşidi kullanan da çok, farklı türleri deneyenler de.
İstanbul'un sokak lezzetleri
İstanbul gastronomi merkezi olduğu kadar sokak yemekleri ile de ünlüdür.
Belinizi kalınlaştıran 5 kahvaltılık
Sağlıklı diye tükettiğiniz sinsi kahvaltı ürünleri kalorilerinizin asıl nedeni olabilir.
Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!
Kilolu ve kilo almaya müsait kişilerin tüketmemesi gereken besinler nelerdir?
En iyi 10 meze
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı en iyi 10 meze listesine gelin bir göz atalım.
Depresyonla savaşan besinler
Araştırmalar gösteriyor ki bazı besinleri diyetinize almak depresyonla mücadelede etkili...
Yılın en iyi doğa fotoğrafları
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi. Yarışmada 47 fotoğraf "En iyi" kategorisine layık görüldü.
İspanya geriden gelip turladı!
EURO 2024 son 16 turunda İspanya, Gürcistan'ı geriden gelerek 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ilk golü İspanya forması giyen Le Normand kendi kalesine atarak kaydetti ve Gürcistan öne geçti. Ardından İspanya 39. dakikada Rodri ile eşitliği yakaladı. 51. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen İspanyollar oyunun kontrolünü de ele aldı ve 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-1'e getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Dani Olma 84. dakikada sahneye çıktı ve golünü atarak skoru tayin etti.
İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ilk belirlemelere göre bir kıraathanede bulunan sanayi tüpünün patladığını kaydetti. Öte yandan patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
Bursa Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü. Yangının kısmen kontrol altında tutulduğunu belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürülürken, soğutma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi
Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Bozcaada'da belediye, adada ikamet etmeyenlerden "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" alıyor. Bu yıl 200 TL olan bu ücret sosyal medyada tartışılırken artan su tüketimi, ada sakinlerinin olumsuz etkilenen günlük yaşamı ve tatilcilerin ardında bıraktığı çöpler de dile getirildi
Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada bulunuyor. 5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak
İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
Mardin'de iki aile arasındaki kavgada taşlar, sopalar ve silahlar devreye girdi. Olayda 10 kişi yaralandı
"El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fas basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Olympiakos formasıyla Konferans Ligi'nde gol kralı olan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'yi pazartesi günü Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Dört ilde orman yangını
İzmir, Muğla, Antalya ve Bursa'da çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Marmaris'te yangına piknik yapan 3 kişinin neden olduğu iddia edildi, 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da yangının çıkış nedeninin bulunması için soruşturma başlatıldı
Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi için çılgın bir teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan basını sözleşmenin detaylarını açıkladı
Sıcak hava tırmanıyor
İstanbul’da yeni hafta poyrazdan gelen o kuvvetli rüzgar zayıflıyor. 2-3 Temmuz şehirde sıcaklıklar yeniden 35°C’ye doğru tırmanıyor
İngiltere'den tarihi geri dönüş!
EURO 2024 son 16 turunda İngiltere uzatmalara giden maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede ilk gol 25. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan geldi. Maçın son dakikalarına kadar gol arayan İngilizler 90+5. dakikada Jude Bellingham'la skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların hemen başında sahneye çıkan Harry Kane golü attı ve takımını çeyrek finale çıkardı
İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip kıyıya çıkardı. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi
Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
Türk atçılığının zirvesi kabul edilen ve bu yıl 98.'si gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' isimli safkan kazandı! Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında sadece bir kez koşabildiği bu prestijli yarışta Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' zafere ulaştı
Tekerlekli sandalyede sürpriz
Dünyanın en önemli festivallerinden biri olan Glastonbury'deki Coldplay konserine 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) yıldızı Michael J. Fox'un sürprizi damga vurdu. Parkinson hastası olan ünlü oyuncu, tekerlekli sandalyeyle çıktığı sahnede gitarıyla Coldplay'e eşlik etti
36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
Yalova'da, ikna kabiliyeti yüksek özel eğitimli kişileri kullanarak otellerinde "devre mülk" ve "ücretsiz tatil" vaadiyle 36 bin kişiyi 10 milyar liradan fazla dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında reklam filminde oynayan bir bir oyuncunun da bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, milyonluk vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, mağdur olan her bir kişinin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, suç örgütünden ayrılarak bir başka suç örgütü kuran kişilerin de kimlik ve telefon bilgilerini aldıkları mağdurları "Sizi dolandırdılar. Biz mağduriyetinizi gidereceğiz" diyerek bir kez daha dolandıkları tespit edildi.
İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
Yeni bir güne uyandığımız andan gün sonu uykuya gideceğimiz ana kadar tükettiğimiz neredeyse bütün yiyeceklerin bir yerinde yumurta var! Durduk yere aklımıza gelmiyor elbette ama yumurtayı zannettiğimizden daha çok tüketiyoruz. Peki, ya yediğimiz yumurtalar bayat ya da bozuksa? Bunu anlamanın yolları var...
Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl sonra gelen karşılamasının ardından Demokrat Parti kanadından ve ABD medyasından Biden'a çekilmesi yönündeki çağrılar gelmeye devam ediyor. Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda yerine gelmesi muhtemel isimler kimler?
Güneş sistemi nerede bitiyor?
Güneş sistemi çok büyük bir yer. Kozmik mahallemiz sekiz gezegen, yaklaşık yarım düzine cüce gezegen, birkaç yüz ay ve milyonlarca asteroit ve kuyruklu yıldızdan oluşuyor; hepsi güneşin etrafında saatte binlerce mil hızla dönüyor. Ama nerede bitiyor? Cevap kime sorduğunuza ve güneş sistemini nasıl tanımladıklarına bağlı olabilir. İşte detaylar…
“Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
Meryem Uzerli ile Emre Karayel, Habertürk'e verdikleri röportajda oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Hiç mobbinge uğradı mı? Şöhretin zehirli yanlarına karşı panzehiri nedir?
Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
Günlük beslenme alışkanlıklarımız, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Özellikle kolesterol oranı yüksek gıdalar, kalp ve damar sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması, uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hayati önem taşır. Peki, hangi gıdalar kolesterol oranı bakımından risk oluşturur? İşte, tüketirken dikkat etmeniz gereken 6 besin!