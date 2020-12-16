Müjdat Gezen'den Hünkarbeğendi

İnsanın hayatında 3 evre vardır: Doğmak yaşamak ve ölmek.

Doğmak ve ölmek bizim elimizde değildir. Ama arada kalan bölüme biz "hayat" diyoruz. Arada kalan o bölümü yaşadığın sürece eğilmeden, bükülmeden, ilkelerinle, üreterek, severek, sevilerek, saygı göstererek, saygı görerek ve akçakgönüllülükle yönetebiliyorsan işte ben buna hayat diyorum.

Ben size annemin çok güzel yaptığı hünkar beğendi tarifi vereceğim.

Hemen belirteyim, eşim de çok güzel yapar.

HÜNKARBEĞENDİ

Herkesin bildiği gibi hünkarbeğendi közde pişen patlıcanın, eski kaşar ve içine yapılan meyane ile iyice eritilmesinden ve üstüne konan tas kebabından meydana gelen bir yemektir. Hünkarbeğendi bazen kolestrolü yüksek olanlar için tavukla da yapılabilir. Ancak burada sihirli kelime eski kaşardır. Bu yemeği taze kaşar ile yaparsanız hünkarbeğendi olmaz hünkarbeğenmedi olur!

Malum hünkar beğenmeyince de kelle gider...

Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Hayat Var adlı kitabından alınmıştır.