Yemek yaparken yapılan 13 yanlış

Her şeyi ama her şeyi fazla pişirmek: Eski zamanlarda, insanlar salmonella ya da trişinoz gibi gıda kaynaklı hastalıklardan o kadar korkuyorlardı ki buldukları her yiyeceği sınırları zorlayana dek pişirmek gibi bir alışkanlık edinmişlerdi. Ve bu uygulama, tüm suyunu ve lezzetini kaybetmiş, kupkuru, sert etler demekti. Evet, günümüzde de besinleri uygun sıcaklıklarda pişirmek son derece önemli; ancak yılların bilgi birikimi neticesinde, artık her besin türünün hangi sıcaklıkta pişmesi gerektiğini biliyoruz. Tek yapmamız gereken şey, bir termometre alıp minimum ısı gerekliliklerini öğrenmek.