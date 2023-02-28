HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yemek yaparken yapılan 13 yanlış

Herkes yemek yapabilir; öğrenmeye zaman ayıran ve çaba sarf edenler ise iyi yemek yapabilir. İşte amatör aşçıların farkında bile olmadan yaptıkları 13 mutfak hatası..
Necmiye Uçansoy

Herkes yemek yapabilir; öğrenmeye zaman ayıran ve çaba sarf edenler ise iyi yemek yapabilir.

Kendilerini harika aşçılar olarak niteleyen birçok insan farkında bile olmadan birtakım mutfak hataları yapabiliyor. Bazen bir yerlerden kötü tavsiyeler almış oluyorlar, bazense doğrusunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Her iki senaryoda da yapılan yemeklerin ortalamanın üzerine çıkmamasına sebep olan birtakım hatalar göze çarpıyor. Bu yanlışlardan kaçınıp daha iyi bir aşçı olmayı öğrenebilmek, insanı ciddi anlamda tatmin eden bir şey.

İşte amatör aşçıların farkında bile olmadan yaptıkları 13 mutfak hatası...

  • Fırının kapağını sürekli açıp kapamak: Ev aşçılarının harika yemeklerinin mahvolmasıyla sonuçlanan birtakım yanlışları var ve bunların önde gelenlerinden birisi, yemeği kontrol etmek için sürekli fırının kapağını açmak. Bu alışkanlık, özellikle de ekmek ya da tart gibi şeyler pişirmeye çalışırken son derece hasar verici. Fırının kapağını açmak, ısının dağılmasına sebep olur; ısı dengesinin bozulması ise fırında pişen yiyeceğe yapabileceğiniz en büyük kötülüklerdendir.

  • Tarifi düzgün bir şekilde okumamak: Her şeyi bir an önce halletmeye çalışan aşçıların en çok yaptıkları hataların başında geliyor bu. Bir tarifi uygulamaya çalışırken hem yemek pişirip hem de sürekli tarifi takip etmeye uğraşmak süreci zorlaştırır. Bu şekilde yemeğinizi yakabilir, fazlasıyla bekletebilir ya da fazla ince öğütebilirsiniz. Tarifi, yemek yapmaya başlamadan önce detaylı bir şekilde okuyup anlamak, her zaman ilk adımınız olmalı.

  • Kör bıçak kullanmak: Vardır herkesin mutfağında böyle bir bıçak; kurtarıcıdır, yıllarca kullanılır ve nihayetinde körelmeye başlar. Evet, bıçak biletmek biraz masraflı ve zaman alan bir iş olabiliyor; ama emin olun ki çok önemli! Kör bıçak kullanmak, işinizi yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda da tehlikelidir. Kör bıçak, bir şeyleri kesmeye çalışırken daha çok kayar. Kestiğiniz şeyin eliniz olmasını istemiyorsanız eğer, keskin bir bıçakla uzun vadede çok daha güvenli bir mutfak deneyimi yaşarsınız.

  • Yiyecekleri yanlış yerlerde depolamak: Gıda ürünlerini doğru bir şekilde muhafaza etmemek israf demektir. Kim ister ki bunu? Hangi yiyeceklerin hangi şartlarsa saklanması gerektiğini bilmek, amatör aşçıların ellerindeki malzemeleri taze bir şekilde koruyabilmelerine yardımcı olur. Örneğin, domatesler, tam olgunluk haline ulaşana dek oda sıcaklığında saklanmalı, sonrasındaysa süreci yavaşlatma amacıyla buzdolabına alınmalıdır. Soğanlarsa, mesela, serin, karanlık ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir.

  • Yanlış yağ türleri kullanmak: Her yağ çeşidinin kendine has bir kullanım alanı vardır. Örneğin natürel sızma zeytinyağları, herhangi bir şekilde yemek pişirirken kullanılmaz. Zengin aroması daha çok salatalara ve dip soslara uygundur. Standart zeytinyağı ise genel anlamda pişirme yağı olarak kullanılabilir; ancak örneğin kanola yağı gibi daha nötr yağ türlerine göre aroması oldukça keskindir. Kızartma yaparken ise dumanlanma noktası yüksek olan yağ türlerine yönelmek gerekir – kanola, ayçiçeği ya da yerfıstığı yağı gibi.

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