Yemek yaparken yapılan 13 yanlış

Soğuk tavaya yağ koymak: Yiyecekleri kavururken, sotelerken ya da kızartırken tavaya yağ koymak gerektiğiniz biliyoruz hepimiz. Ancak amatör aşçıların sıklıkla yaptıkları büyük bir hata var: o da önce yağı koyup sonra tavanın altını açmak. Aslında ideal olan, içine herhangi bir şey koymadan önce tavanın iyice ısındığından emin olmak. Çünkü yağ sıcak metalle ne kadar çok temas halinde kalırsa, parçalanma ya da yanma riski o kadar artar. Yağı halihazırda sıcak bir tavaya koyarak çok daha hızlı bir şekilde, acılaşmadan ya da yanmadan ısınmasını sağlayabilirsiniz.