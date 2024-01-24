Yaygınlıkla tükettiğimiz birçok yiyecekte, kaçınılması gereken tehlikeli toksinler bulunuyor aslında. Fazla kullanıldığında zehirli olabilecek, hatta çok nadir durumlarda ölüm getirebilecek bu gıdaları bilmeden her gün tüketiyoruz. Tedbirli bir şekilde hareket ederek sağlığınızı güvence altına alabilmeniz için zarar potansiyeli olan bu yiyecek türlerinden 9’unubilmeniz gerek...

Elma, sağlık açısından birçok faydası ile tanınan bir meyve olmasına rağmen, tüketilmemesi gereken bir parçası olduğunu bilmek gerekiyor. Elma çekirdeğinde amigdalin adında bir madde bulunuyor; bu bileşen, vücutta katalizlenerek hidrosiyanik asidin üretimine sebep olduğundan tehlike arz ediyor. Yine de bu durum, çekirdeklerin yüksek oranda tüketiminde geçerli. Vücudumuz, zehirli olarak gördüğü maddelere karşı son derece güçlü doğal savunma sistemlerine sahip olduğundan, makul miktarlara gerektiği gibi tepki verebiliyor.

2 Şurada Paylaş!









Kiraz

Göz alıcı rengi ve aroması ile kiraz, insanı hazza götürmeye yetecek kadar lezzete ve şeker içeriğine sahiptir. Kirazın etli kısmını yemekte elbette hiçbir sakınca yok; ancak ne yazık ki çekirdek asla yutulmamalı – kazara bile.

Kiraz çekirdeğinde hidrosiyanik asit gibi zararlı elementler bulunur. Hidrosiyanik asit örneğin, oksijenin kırmızı kan hücreleri ile taşınması sürecini etkilediğinden, nefes güçlüklerine sebep olan, güçlü bir toksin türüdür. Bu yüzden kiraz çekirdeklerini yutmamak için ekstra efor sarf etmek gerek – özellikle de çocuklar ve hareket kabiliyeti sınırlı kişiler söz konusu olduğunda.