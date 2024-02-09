Smoothie

Bu hızlı öğünler meyve ve sebze porsiyonları almak için iyi bir seçenek olabilir ama sağlıklı oldukları garanti değildir. Missouri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri'nden Diyetisyen Michelle Townsend, "Smoothie'ler, insanların içinde ne olduğunu bilmeden sağlıklı olduğunu varsaydıkları gıdalardan biridir. Smoothie'nin içinde ne olduğu, ne kadar besleyici olduğunu belirleyebilir ya da bozabilir. Örneğin bir muz ve birkaç yemek kaşığı fıstık ezmesi koyuyorsanız, daha az besleyici olan malzemeler hızla sağlıklı olanlardan daha ağır basacaktır. Bunları dışarıdan almak daha da fazla belirsizliğe yol açabilir. Smoothie satan yerlerde gördüklerinizin çoğu genellikle sadece meyve ve ilave şekerden oluşuyor. Protein içermezler, genellikle sağlıklı yağlar da içermezler. Sizi tok tutacak olan bu kombinasyondur" dedi.