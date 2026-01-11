Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Erzurum'da bir evden ‘bebek ağlama sesi’ geldi, herkes seferber oldu | Son dakika haberleri

        Erzurum'da bir evden ‘bebek ağlama sesi’ geldi, herkes seferber oldu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, bir evden gelen ağlama sesleri üzerine mahalleli seferber oldu. Evin penceresinden giren ekipler, 1,5 yaşındaki Gökçe bebeği yalnız buldu. Anneye ulaşılamazken, boşanma aşamasındaki baba da Oltu'dan Erzurum'a geldi. Gökçe bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde ağlama sesi duyanların ihbarı üzerine seferber olan ekipler, evde tek bırakılan 1,5 yaşındaki Gökçe bebeği pencereden girerek kurtardı. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan bebeğin annesine ulaşılamazken, Oltu ilçesindeki baba ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı.

        Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98’inci Sokak’ta bir apartmanın 1’inci katındaki daireden bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi.

        REKLAM

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcıdan alınan iznin ardından itfaiye ve polis, çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi.

        ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Evden çıkarılan ve 1,5 yaşında olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından süt ve çikolata verilen, isminin Gökçe olduğu öğrenilen bebek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

        ANNEYE ULAŞILAMADI

        Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve apartmana yeni taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Polis, anneyi bulmak için araştırmasını sürdürürken, Oltu’dan Erzurum’a geldiğini söyleyen baba ise ifade işlemleri için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne çağırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 6 Ocak 2026 (Maduro'ya İhanet Mi Edildi?)

        Yargılama mı, gözdağı mı? Maduro hangi suçlamalarla karşı karşıya? Maduro ve eşine şiddet uygulandı mı? Maduro'nun ilk sözleri ne oldu? Operasyonun bilinmeyenleri neler? Venezuela'yı nasıl günler bekliyor? Maduro'ya ihanet mi edildi? ABD için Venezuela'da sorun bitti mi? Rodriguez ABD'nin kontrolünde mi? Petrol mü, Jeopolitik kuşatma mı? Venezuela'yı kim yönetiyor? Şam-SDG hattı neden düğümlendi? Artık tek seçenek Askeri müdahale mi? Entegrasyonu tıkayan İsrail mi? İran nereye sürükleniyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özcan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Milletler Arası Özel Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç anlattı.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Esir liderler
        Esir liderler
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon