Kadın basketbolunda final heyecanı HT Spor'da: Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya!

Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finali bugün Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanacak.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak maç, HT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin ikinci maçında da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez ve takım kaptanı Alperi Onar ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve takım kaptanı Ayşe Cora katıldı. REKLAM Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez, organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu olduğunu söyledi. Final maçlarının önemli olduğunu aktaran Mendez, "Bu tarz finaller çok özel. Dolayısıyla burada özel bir senaryo oluyor. Aslında final maçını biraz film olarak yorumlayabiliriz. Önemli olanlar aktristler oluyor. Tabii ki yardımcı olmak için hazır olacağım ama burada ışık oyuncuların üzerinde olacaktır. Oyun içinde farklı senaryolara hazır olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın kakım kaptanı Alperi Onar da finalde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten güzel bir organizasyonun içindeyiz. Bizim hedeflerimiz yarıştığımız her kulvarda kupaları kazanmak. Birincisini kazandık. Şu an ikinci hedefteyiz. Yarın aynı zamanda bir derbi maçı olacak. Eminim atmosfer çok güzel olacak. Bütün taraftarlarımız burada olacak."değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul, final maçlarının Anadolu'da yapılmasının çok değerli olduğunu anlatarak, "Çünkü buradaki taraftarlarımız bizi izleme fırsatı buluyor. Buraya gelip gönül verdikleri takımları desteklemeleri onları heyecanlandırıyor. Bu bize de güç katıyor. O yüzden bu organizasyonun Anadolu'da devam etmesi çok keyifli. Federasyonu çok teşekkür ediyorum. Finale geldik sonunda. Bu bizim için çok değerliydi. Biz her kulvarda final oynamak istiyoruz. Finalleri kazanıp kupalar almak istiyoruz. Bunun için de önümüzde bir fırsat var. Herkese teşekkür ediyoruz bu fırsat için." ifadelerini kullandı. REKLAM Fırat Okul, final maçının iki takım için de zor geçeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Herkes en iyisini sahaya koymak istiyor. Bir şekilde karşı taraf oynadığı basketbolu engelleyip, onları farklı yönlere saptırmaya çalışıyor. Kaliteli bir şekilde planımızı sahada uygularsak her şey istediğimiz şekilde gider diye düşünüyorum. Biz takımımızı yönlendiriyoruz, onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Biz sahadaki oyuncular kadar kenarda antrenörlük yapabiliyoruz. Onların verdikleri performans, söylediklerimizi yapmaya çalışmaları ne kadar yüksek oranda gelişirse biz o kadar kenardan destek oluruz. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."