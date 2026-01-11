Reuters: İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarmda

Reuters'a konuşan konuya yakın üç İsrailli kaynağa göre, İsrail makamları İran'da son yılların en büyük protestolarının günlerdir devam etmesinin ardından, ABD'nin olası bir müdahalesine karşı yüksek alarm durumuna geçmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestoların başladığı günden bu yana İran'ı defalarca kez uyardı. Son günlerde ise defalarca müdahale tehdidinde bulundu ve İran yönetiminin göstericilere karşı güç kullanmaması gerektiğini yineledi. Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin "yardıma hazır" olduğunu söyledi.

İsrail güvenlik istişarelerine katılan kaynaklar, İsrail’in bu yüksek alarm seviyesinin pratikte ne anlama geldiğine dair ayrıntı vermedi. İsrail ile İran, haziran ayında 12 gün süren bir savaşa girmiş, bu süreçte ABD de İsrail'le birlikte hava saldırılarına katılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'a yönelik olası bir ABD müdahalesini ele aldığı belirtildi. Görüşmeye tanıklık eden bir İsrailli kaynağa göre taraflar bu konuyu değerlendirdi. .