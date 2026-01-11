Habertürk
        Haberler Dünya Reuters: İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarmda | Dış Haberler

        Reuters: İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarmda

        Reuters'ın haberine göre, İsrail, İran'da günlerdir protestoların ardından ABD'nin İran'a olası müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarma geçti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.01.2026 - 09:47 Güncelleme: 11.01.2026 - 09:47
        Reuters'a konuşan konuya yakın üç İsrailli kaynağa göre, İsrail makamları İran'da son yılların en büyük protestolarının günlerdir devam etmesinin ardından, ABD'nin olası bir müdahalesine karşı yüksek alarm durumuna geçmiş durumda.

        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır Haberi Görüntüle

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestoların başladığı günden bu yana İran'ı defalarca kez uyardı. Son günlerde ise defalarca müdahale tehdidinde bulundu ve İran yönetiminin göstericilere karşı güç kullanmaması gerektiğini yineledi. Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin "yardıma hazır" olduğunu söyledi.

        İsrail güvenlik istişarelerine katılan kaynaklar, İsrail’in bu yüksek alarm seviyesinin pratikte ne anlama geldiğine dair ayrıntı vermedi. İsrail ile İran, haziran ayında 12 gün süren bir savaşa girmiş, bu süreçte ABD de İsrail'le birlikte hava saldırılarına katılmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'a yönelik olası bir ABD müdahalesini ele aldığı belirtildi. Görüşmeye tanıklık eden bir İsrailli kaynağa göre taraflar bu konuyu değerlendirdi. .

        İsrail, protestoların ülkeyi sardığı bu dönemde İran’a doğrudan müdahale etme isteği olduğuna dair bir işaret vermedi.

        Cuma günü The Economist'te yayımlanan bir röportajda Netanyahu, İran'ın İsrail’e saldırması halinde bunun Tahran açısından "korkunç sonuçlar" doğuracağını söyledi. İran'daki protestolara da değinen Netanyahu, "Diğer her konuda ise İran'ın içinde neler olup bittiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

