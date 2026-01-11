Habertürk
        Haberler Dünya Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası | Dış Haberler

        Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

        İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiğini iddia etti. Haberde, üst düzey askeri yetkililerin bu girişime karşı çıktığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:48
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel operasyon komutanlarına Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiği, ancak üst düzey askeri yetkililerin bu girişime karşı çıktığı öne sürüldü.

        İngiliz Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yakın isimlerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından cesaretlendiği ve "Rusya veya Çin harekete geçmeden önce Grönland'ın ele geçirilmesini istediği" iddia edildi.

        Trump'ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) işgal planı hazırlanması yönünde talimat verdiği ileri sürülen haberde, üst düzey askeri yetkililerin "yasa dışı olacağı ve Kongre'nin desteğini alamayacağı" gerekçesiyle söz konusu hamleye karşı çıktığı savunuldu.

        Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.

        ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

        Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

        Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. (DHA)   

