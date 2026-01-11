Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu’nda şehir plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Yaşam mücadelesi veriyor | Son dakika haberleri

        Beyoğlu’nda şehir plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Yaşam mücadelesi veriyor

        İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü etkili olan fırtınada, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkan şehir planlamacısı Kardelen K.Ç.'nin başına tabela düştü. Olayda ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 11.01.2026 - 13:16
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Beyoğlu'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı Kardelen K.Ç., öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryaya gitti.

        Kadın burada arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra dışarı çıktı. İş yerine doğru arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başlayan kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

        Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fırtınada uçan çatı parçaları binaya saplandı

        Eskişehir'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın yerinden kopan çatısı, karşı binadaki bir dairenin içine girerek büyük tehlike oluşturdu.

