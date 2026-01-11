Trump'tan Küba'ya uyarı: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Küba'nın Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapması gerektiğini öne sürerek, ada ülkesinin artık petrol veya para alamayacağı konusunda uyardı.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve parayla geçindi. Karşılığında Küba, son iki Venezuela diktatörüne "güvenlik hizmetleri" sağladı, AMA ARTIK DEĞİL! Bu Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısı sonucu öldü ve Venezuela'nın artık yıllarca onları rehin tutan haydutlardan ve gaspçılardan korunmaya ihtiyacı yok." dedi.

ABD Başkanı, "Venezuela artık dünyanın en güçlü ordusuna (açık ara!) sahip ve biz de onları koruyacağız. Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek - SIFIR!- " ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Küba'ya uyarıda bulunan Trump, "Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.