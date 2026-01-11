Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi

İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarının yüzde 10 oranında azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yönelik kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından Türk Hava Yolları ve AJet uçuşlarını iptal ederken, havalimanlarında ise uçuş kapasitesi azalmaya gitti. Bugün beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, karla mücadele kapsamında kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanları kar ve buzdan arındırılarak uçuş emniyetini sağlayacak.

THY'DE 54 SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.