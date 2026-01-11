Habertürk
Habertürk
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi

        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi

        Bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 54 seferini, AJet, toplam 24 seferini ve Pegasus 46 seferini iptal etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.01.2026 - 19:54 Güncelleme: 11.01.2026 - 23:58
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarının yüzde 10 oranında azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yönelik kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından Türk Hava Yolları ve AJet uçuşlarını iptal ederken, havalimanlarında ise uçuş kapasitesi azalmaya gitti. Bugün beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, karla mücadele kapsamında kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanları kar ve buzdan arındırılarak uçuş emniyetini sağlayacak.

        THY'DE 54 SEFER İPTAL EDİLDİ

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

        BİR İPTAL DE AJET'TEN

        AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        PEGASUS'TAN DA İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ

        Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

        Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

