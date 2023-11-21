Haberler Gastro Keşfet Yıkamamanız gereken 5 yiyecek

Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 5 yiyecek Bazı besinleri yıkamak yarardan çok zarar getirebiliyor. Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 18:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:36 facebook

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Örneğin, çiğ et birçok kişi tarafından yıkanır ama bu sadece bakterilerin çoğalmasına ve bulaşmasına neden olur.

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DONDURULMUŞ ÜRÜNLER Dondurulmuş meyve ve sebzelerin herhangi bir ek yıkamaya gerek kalmadan doğrudan kullanabilirsiniz. Ek olarak bezelye, fasulye veya brokoli gibi dondurulmuş sebzeler genellikle torbalamadan önce kısa bir süre pişirilir ve haşlama işlemine tabi tutulur. Kaynar suya veya buhara bu kısa süreli daldırma, ürünün daha da sterilize edilmesini sağlarken aynı zamanda koruma sürecine de yardımcı olur.

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MANTAR Mantarların ıslanması bakteriyel açıdan sorun yaratmaz ancak mantarlar fazlasıyla su tutar bu yüzden yemeğin lezzetini etkiler. Mantarları ıslatmak yerine nemli bir peçete ile silebilirsiniz.