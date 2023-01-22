Buzdolabına ne konmaz?
Ürünleri doğru şekilde saklamak hem ömürlerini uzatır hem de gıda israfını azaltır.
Bazı meyveler hemen buzdolabına konmalıdır, bazısı karanlıkta beklemeli bazısı da oda sıcaklığında tutulmalıdır.Tazeliklerini korumak için yiyeceklerin çoğunu buzdolabında saklamaya alışkınız. Ancak her besini buzdolabında saklamak doğru değil. Kayısı, armut, avokado, muz, kivi, kavun, nektarin, şeftali, hurma, ananas, erik, ayva oda sıcaklığında bırakılırsa olgunlaşmaya devam eder. Tamamen olgunlaştıklarında buzdolabında saklanabilirler. (muzların kabukları kararsa da meyve bozulmaz)
Ekmeği, yeşil fasulyeyi, kahveyi buzdolabında saklıyorsanız hata yapıyorsunuz! Doğru saklanmayan yiyecekler çok kısa bir süre sonra çöpe gider. Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini yitiren yiyecekleri korumanın yolu ise oldukça basit: Doğru yerde saklama.
Patates
Patatesleri buzdolabına koymak tadının kaçırmasına neden olur. Bu yüzden patateslerinizi buzdolabına koymak yerine serin bir yerde saklayın. Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür. Bu nedenle lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakır. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca yumuşar.
Domates
Soğuk hava olgunlaşma sürecini durdurduğundan buzdolabı, domatesler için iyi bir saklama alanı değildir. Domatesler kilerinizde veya oda sıcaklığında saklanır. Domatesleri buzdolabında sakladığınızda dokusu bozulur ve lezzetinin bir kısmını kaybeder.
Sarımsak ve soğan
Sarımsak ve kuru soğan kabukluysa oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Patates, soğanların filizlenmesine neden olabilecek etilen yaydığından patateslerden ayrı saklayın. Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
Çikolata
Çikolata düşük ısıda lezzetini kaybeder. Siz de dolapta tuttuğunuzda çikolatanın üzerinde beyaz bir tabaka görmüşsünüzdür mutlaka... Ayrıca, hızlı bir şekilde kokuları emer. Bu nedenle çikolatadan dolapta muhafaza ettiğiniz başka yiyeceklerin tadını alabilirsiniz.
Patlıcan
Patlıcan soğuğa karşı oldukça hassastır. Buzdolabında saklanan patlıcan yumuşar, bu yüzden onları oda sıcaklığında tutmak daha doğrudur. Patlıcan çok hassas bir sebzedir. Düşük ısıda sulanır, sıcakta da kurur.
Salatalık ve kabak
Salatalık buzdolabında yumuşar ve rengi koyulaşır. Ayrıca zaman geçtikçe yüzeyi yapışkan bir hal alır. Kabak buzdolabında saklandığında yumuşar ve küfle kaplanır.
Avokado
Buzdolabına konulan avokado nemini kaybeder. Bu nedenle avokadoları bir meyve kabında oda sıcaklığında saklamak en doğrusu olacaktır.
Bal
Soğuk ve nem, balın kristalleşmesinin hızını artırır. Buzdolabında saklanan bal tadını ve faydalarını kaybedebilir. Eğer satın aldığınız bal doğalsa oda sıcaklığında, karanlık bir yerde, ağzı kapalı bir şekilde sonsuza dek bozulmadan saklayabilirsiniz.
Ekmek
Bazı insanlar ekmeği buzdolabında saklamanın taze tutmak için en iyi yol olduğunu düşünürler. Ancak bu doğru değildir. Birkaç gün içinde tüketecekseniz ekmeği buzdolabında saklamanıza gerek yok. Çünkü düşük ısı ekmeğin yapısını değiştirir ve tadının kaybolmasına sebep olur. Ayrıca buzdolabında bekletilen ekmek kısa sürede nemlenir ve küflenir. Unlu mamüller kağıt poşetlerde oda sıcaklığında muhafaza edilmeli. Ekmeği de cam veya paslanmaz çelikten yapılmış kutularda saklayabilirsiniz.
Zeytinyağı
Zeytinyağını 12 - 16 °C'de saklamalısınız. Buzdolabı zeytinyağı saklamak için uygun değildir. Tüm bilmeniz gerekenler için tıklayın
Kahve
Kahve buzdolabında tutulmaz çünkü diğer yiyeceklerin kokuları kahveye siner ve bu da kahvenin tadını kaybetmesine neden olur. Kahveyi serin ve karanlık bir yerde saklayın. Eğer buzdolabında tutarsanız kahvenin tüm yapısı değişir, içerisindeki yağ kaybolur. Yağ, kahvenin kokusundan sorumludur. Düşük ısıda saklanan kahvenin kokusu ve tadı yok olur.
Yeşil fasulye
Yeşil fasulyeyi buzdolabına koymak faydalarını kaybetmesine neden olur. Taze fasulyeleri dondurabilir ve bu sayede yıl boyunca lezzetini kaybetmeden tüketebilirsiniz.
Muz
Buzdolabına konulan muzların rengi siyaha döner. Muz 14-15 derece sıcaklıkta olgunlaşır. Bu nedenle yeşile dönük muz satın aldıysanız onları buzdolabında saklamayın. Oda sıcaklığında olgunlaştırın. Olgunlaşmış muzlar da buzdolabında saklanmamalı çünkü muzun soğukta dış yüzeyi kararır.
Yumurta
Ünlü şef James Martin katıldığı bir TV programında yumurtaları asla buzdolabına koymayın dedi. Yumurta kabuklarının gözenekli olduğunu, buzdolabındaki tüm tatları emeceğini, bundan dolayı da lezzetlerinin değişebileceğini anlattı. Bu yüzden yumurtaları buzdolabında değil kuru ve serin bir yerde saklamanın en iyisi olduğunu söyledi.