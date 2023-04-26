Zeytinyağı hakkında yanlış bildiklerimiz

Asidi fazla olan zeytinyağı acıdır?

Yanlış.

Acılık ve yakıcılık kavramları zeytinyağının asidi ile ilgili değil, içeriğindeki, beslenmemize olumlu katkısı olan diğer doğal özellikleri ile ilgilidir. Acılık ve yakıcılık, natürel sızma zeytinyağı için, kalite belirleyen olumlu duyusal özelliklerdir. Natürel sızma zeytinyağının içerisinde bulunan faydalı bileşenlerin tipik özelliği, ürüne acılık ve yakıcılık özelliği katmasıdır.

Zeytinyağındaki serbest yağ asidi ise bir kalite özelliği olmasına rağmen bizlere zeytinyağının kalite sınıfı hakkında tek başına yeterli bilgi vermez. Natürel sızma zeytinyağı kusur içermeyen, serbest asitliği oleik asit cinsinden %0,8’in altında olan zeytinyağlardır. Serbest asitliği oleik asit cinsinden %2’nin üstünde olan zeytinyağları ise ham zeytinyağı sınıfını oluştur. Bu yağlar doğrudan tüketime uygun olmayan, içerisinde kötü tat ve koku bileşenleri içeren yağlardır.

Asidi düşük bir zeytinyağının kokusu, tadı kötü olabilir veya başka kalite özelliklerinde sorun olabilir. Bir zeytinyağının kalitesini belirlemek için hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde aynı standart kullanılır. Buna göre, yağın sadece asitlik derecesine değil 150 farklı kalite parametresine bakılır.