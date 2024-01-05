Haberler Gastro Keşfet İstanbul'un sokak lezzetleri

İstanbul'un sokak lezzetleri İstanbul gastronomi merkezi olduğu kadar sokak yemekleri ile de ünlüdür. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 05.01.2024 - 03:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 03:30 facebook

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Türkiye'nin her şehrinde sokak yemeği kültürü günlük yaşamın yaygın ve ortak bir parçasıdır, çok zengin ve popülerdir. Atıştırmalıklardan, kahvaltılıklara ya da tam öğünlere, Türkiye'nin sokaklarında lezzetli pek çok şey bulmak mümkündür.

Sokak yemek kültürü Türkiye'de bir altın madeni gibidir. Her şehirde yöreye özgü ve herkesin damak zevkine hitap edebilecek sokak lezzetleriyle karşılaşabilirsiniz. İşte iştahınızı kabartacak, ağzınızı sulandıracak tatlar vaad eden Türkiye'nin en güçlü ve en popüler sokak yemeği seçeneklerinden ilk 10 tanesi. Tabii liste aslında poğaça, közde mısır, döner, kokoreç, ıslak hamburger, lahmacun, börek, kağıt helva diye uzayıp gidiyor.

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Simit Taze ve çıtır çıtır. Kokusu sokakları doldurur, başınızı döndürür. Eskiden simitçiler sokak sokak gezerdi İstanbul'da. Artık çok mümkün değilse de her köşe başında bir seyyar satıcıda simit bulmanız mümkün. Simit, üzeri susamla kaplı, simit benzeri yuvarlak bir ekmektir. Tek başına veya peynirle ve ince belli bardakta bir çay eşliğinde tercih edilir. Öğleden sonra ayran ile iyi gider. Bütçe ve vegan dostu olduğu için de popülerdir. İşe giderken, işten gelirken, kazınan midelere bayram ettirir. Hareket halindeyken en idealidir. İstanbul'da birçok kişi vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla simitini paylaşmaya bayılır. Türkiye'nin simit haritası

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Balık ekmek Balıklı sandviçler ya da daha doğru tabirle balık ekmek, Türkiye'deki en popüler sokak yemeklerinden biridir. Ekmek arası ızgara balık, taze yeşillik ve soğanla yapılan bu lezzetin doğru adresi Karaköy veya Eminönü sahilidir. Çok uygun fiyatlı, besleyici ve lezzetlidir. Eminönü'nde işi olan balık ekmek yemeden orayı terk etmez.