HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Hangi şehrin simidi daha lezzetli

Simidin bizde eşlikçisi çok. Peynirle, zeytinle, domatesle yenir, ayranla yenir, reçelle yenir, çayla yenir, tek başına yenir. Kimseyi bulamazsanız vapurda martılarla yenir.
Necmiye Uçansoy

Simitten bahseden en eski arşivlerde kaynaklar simidin İstanbul'da 1525'ten beri tüketildiğini yazar. Evliya Çelebi, 1630'lu yıllarda İstanbul'da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazmıştır.

Geleneksel simit sokakta seyyar satıcılar tarafından satılan simittir ve İstanbul'da çoğu insan simit almak için seyyar satıcı arar. Peki diğer şehirlerde simit nasıl yapılır?

Manisa simidinde dikkat çeken en önemli özellik nohut mayası kullanılıyor olmasıdır. Rize simidinin susamsız olması, Ankara simidinin yoğun pekmezli, koyu renkli ve incecik olması dikkat çekicidir. Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran en önemli özellik incir pekmezi ve Kalabak suyu kullanılmasıdır. Antakya simidi tuzsuz hazırlanır, simidin yanında elinize küçük bir poşette kimyon tuz karışımı verilir. Kastamonu simidine susamsız olduğu için kel simit de denir. Samsun simidinde armut, üzüm, dut ya da elma pekmezinin tercih edilmesi diğer simitlerden bu simidi ayırır. 

Valhasıl ülkemizde her yörede simit farklı yapılır. Her yörenin simidinin unu, suyu, tuz miktarı kendine hastır, pekmezlemesi, susamlaması, pişirmesi ile de farklılaşırlar. Bugüne kadar kaçının tadına baktınız bilemeyiz ama sorumuz şu: Her yörenin simidi gerçekten de kendine mi güzeldir? 

 

  • Antakya simidi 

    Antakya simidi atıştırmalıklar arasında özel bir yere sahip. Hem lezzeti, hem de şekliyle diğerlerinden ayrılan bu simit Antakya'da bir çok fırında üretilir ve sıcak tüketilir. Antakya simidi tuzsuzdur. Simidin yanında küçük bir poşette kimyon tuz karışımı verilir. Simit bu karışıma bandırılarak çay veya ayran eşliğinde yenir. Maya çok az kullanılır. Antakya simidinin hamurundan şekline kadar her şeyi diğer simitlerden farklı. Antakya simidinin yanına her zaman ayran yakışır.

  • Eskişehir simidi

    Eskişehir simidinde, Ankara simidine göre daha çok susam vardır, daha az tuz vardır. Eskişehir’e ait en önemli yerel değerlerden biri olan Eskişehir simidini diğer yörelerde yapılan simitlerden ayıran en önemli fark incir pekmezi ve Kalabak suyu kullanılmasıdır. Bölge halkının geçim kaynaklarından biri olan Eskişehir simidi kendine has gevrekliği ve bol susamı ile oldukça meşhurdur. Hamuru kaynar suda piştiği için Eskişehir simidi, daha sonrasında hamurlaşmaz ve çıtırlığını muhafaza eder. "Eskişehir unundan, Kalabak Suyu’ndan, yeni çıktı fırından” diye bahsedilen Eskişehir simidi kendine has gevrekliği, bol susamı ile oldukça meşhurdur. Taş fırında meşe odununda piştiği için Eskişehir simidinin dışı çıtır içi pişkindir. Simidinin yapımında kaynağı 1450 m yükseklikte olan yerleşim yerlerinden ve endüstriyel atmosferik kirlenmeden uzak, hiçbir toksik madde ve mikroorganizma içermeyen kalabak suyu kullanılır. Yapımında bol susam ve incir pekmezi kullanılır. Eskişehir simidi burgu şeklinde elle yapılır. 

  • Manisa Taban Simidi 

    Şeklinin yassı olmasından dolayı taban simidi adını almıştır. Manisa Taban Simidi un, su, nohut mayası, pekmez ve susamdan oluşan bir simittir. İçeriğinde bulunan nohut mayası nedeniyle tadı tatlımsıdır. Simidin içi beyaz renktedir. Nohut mayası yapımı sırasında kullanılanın dışında ürüne tuz eklenmemez. Pekmez susamın simidin yüzeyine yapışması ve kabuğuna renk vermesi amacı ile kullanılır. Sultaniye üzümünden elde edilen pekmez kullanılır. Tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Kentte yetişen nohutlardan doğal yolla elde edilen mayayla yapılan Manisa Taban Simidi bu özelliğiyle benzerlerinden ayrılır. 100 yıl önce hangi yöntemle yapılıyorsa bugün de aynı şekilde imal edilen simit; susatmaması, tok tutması, doğal olması nedeniyle insanlar tarafından çokça tercih ediyor. İçinde tuz ve şeker bulunmayan, susatmayan özelliğe sahip 45 gram ağırlığındaki taban simidinin içinde katkı maddesi bulunmuyor, tuz ve şeker de kullanılmıyor. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Ortasında çizgisi olması ve diğer simitlere göre yassı olması taban simidinin özelliğidir.

  • Ankara Simidi 

    Ankara Simidi ülkemizin diğer yörelerinde üretilen simitlere göre daha ince, daha küçük, yoğun pekmezli, koyu renkli bir simittir. Genellikle sıcak tüketilir. Ankara Simidinin koyu rengi yanık olmasından değil, pekmezleme işleminin büyük bir ustalıkla yapılarak hamur üzerine yapışması sağlanan pekmezin yarattığı esmerlikten kaynaklanır. Bileşiminde yağ bulunmayan Ankara Simidinin hamuru sert kıvamdadır. Üzüm pekmezine daldırılıp tekniğine uygun olarak susamla kaplanarak taş fırında odun ateşinde pişirilir. Koyu renkte ve çıtır çıtırdır. Bu özellik Ankara simidini diğer simitlerden ayıran temel özelliklerden biridir. Diğer illerdekinin aksine pekmez çok fazla sulandırılmadığından simide esmer renk verir. Osmanlı'dan bugüne beğenilerek tüketilen, bazı padişahların askerlere hediye olarak verdiği söylenen Ankara simidi coğrafi işaretle tescillenmiştir. Simidin günlük ve taze olması ve hamurunun herhangi bir şoklamaya maruz kalmaması Ankara simidinin bir diğer farkıdır. Simidi böldüğünüz sırada çıtır ve gevrek oluşu Ankara simidinin özelliğini gösterir.

  • Giresun simidi

    Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin susamsız ve tuzsuz olanı şeklinde tanımlanabilir. Buna rağmen oldukça lezzetlidir. Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında odun ateşinde pişirilen Giresun simidi oldukça lezzetlidir. Giresun simidinin mayası ekşi olduğu için mideye dokunmayan ve kilo aldırmayan özelliği vardır. Yaklaşık 500 yıldır yörede yapılan Giresun simidi, doğal ve katkısızdır. Yapımında sadece ekşi maya ile un, su ve tuz kullanılır. Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin aksine susamsız olarak yapılır. Uzun süre soğutucularda muhafaza edilebilir. Bir fırın yada tavaya koyup ısıttığımız simitler ilk günkü lezzetine ve tazeliğine ulaşır. Giresun simidinin faydaları anlatmakla bitmez. Simidin ince, doğal, katkısız ve kendi içinden mayalı olması, pekmezli olması diğer simitlere farkını ortaya koyar. Susamlı simit mideye zarar verir ve hemen sindirelemez. Simidi şehrin hemen her noktasında bulabilirsiniz.

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