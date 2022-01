Simitten bahseden en eski arşivlerde kaynaklar simidin İstanbul'da 1525'ten beri tüketildiğini yazar. Evliya Çelebi, 1630'lu yıllarda İstanbul'da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazmıştır.

Geleneksel simit sokakta seyyar satıcılar tarafından satılan simittir ve İstanbul'da çoğu insan simit almak için seyyar satıcı arar. Peki diğer şehirlerde simit nasıl yapılır?

Manisa simidinde dikkat çeken en önemli özellik nohut mayası kullanılıyor olmasıdır. Rize simidinin susamsız olması, Ankara simidinin yoğun pekmezli, koyu renkli ve incecik olması dikkat çekicidir. Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran en önemli özellik incir pekmezi ve Kalabak suyu kullanılmasıdır. Antakya simidi tuzsuz hazırlanır, simidin yanında elinize küçük bir poşette kimyon tuz karışımı verilir. Kastamonu simidine susamsız olduğu için kel simit de denir. Samsun simidinde armut, üzüm, dut ya da elma pekmezinin tercih edilmesi diğer simitlerden bu simidi ayırır.

Valhasıl ülkemizde her yörede simit farklı yapılır. Her yörenin simidinin unu, suyu, tuz miktarı kendine hastır, pekmezlemesi, susamlaması, pişirmesi ile de farklılaşırlar. Bugüne kadar kaçının tadına baktınız bilemeyiz ama sorumuz şu: Her yörenin simidi gerçekten de kendine mi güzeldir?