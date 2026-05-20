        Yargı Son dakika: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi | Son dakika haberleri

        Eski futbolcu Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

        Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Karan için "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Karan, suçlamaları reddetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:46 Güncelleme:
        Ümit Karan hakkında hapis talebi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Karan hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "HİÇBİR KIZA UYUŞTURUCU MADDE VERMEDİM"

        Ümit Karan savcılıktaki ifadesinde, "Ben herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Şule Naz Öztürk isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle ilişkim olmuştur. Ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahıs ile ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Ben dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim" dedi.

        "ARTA KALAN UYUŞTURUCU MADDEYİ BANA VERDİ"

        Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Şule Naz Öztürk ise, "Ümit Karan isimli kişiyi arkadaşım olmasından dolayı tanırım. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, bende ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım" dedi.

        "ÜMİT KARAN MADDEYİ MÜDÜRRİYETTE İÇİYORDU"

        Tanık olarak ifade veren Elif Özdemir ise, "Ümit Karan maddeyi müdürriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm" dedi.

        10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümit Karan hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

