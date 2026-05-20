CANLI | HT Spor'un konuğu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavililerin, Konyaspor ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçı öncesinde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlıyor.

İşte Doğan'ın HT Spor'a özel açıklamaları:

"FİNALE GELECEK TÜM TARAFTARLARIMIZA FORMA HEDİYE EDECEĞİZ"

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz. Şu anda X hesabımızda anket başladı."

🎙️ Ertuğrul Doğan: Finale gelecek olan tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formamızı vereceğiz. Elimizde bordo ve turuncu formalardan var. Gelen taraftarlarımıza tek tek kapıda kendilerine hediye… pic.twitter.com/3BNFRvlTQQ — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"Öncelikle Fatih Tekke, ekibi, izleme ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerine göre daha az bütçe ile başarılı oldu. Trabzonspor için başarı şampiyonluk ama Fatih Tekke ve ekibi başarılıdır. U19'daki teknik heyetimiz ve ekibi de üç yıldır emeklerin karşılığını veriyor. Basketbolda da yeniyiz, orada da 6. olduk. Bütçe dahilinde başarılı olduk."