Uzmanlar, kadınlar için günde 6 çay kaşığı şekeri sınır olarak kabul ediyorlar. Çaya ve kahveye bu kadar koymadığınız için sınırın altında kaldığınızı düşünebilirsiniz. Oysa ki durum öyle değil. Çünkü şeker her yerde... Meyve ve sebzelerin, vitaminlerin, paketli ürünlerin ve hemen hemen yediğimiz her şeyin içinde şeker zaten var. Bizlerin çaya ve kahveye attığımız, çikolata gibi tatlılarla aldığımız şeker, diğer yiyeceklerle birleştiğinde sınırın çok ötesine geçmiş oluyoruz.

Şekeri bırakmanın çok önemli avantajları var. 6 tanesini sizler için derledik.

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1- Daha genç görüneceksiniz

Şekerin sadece tatlı olduğunu düşünürüz, ancak kan dolaşımında büyük etkisi bulunuyor. Aldığımız şeker, vücudumuzda yüksek kan şekeri değerlerine neden olan glikasyon adı verilen bir moleküler süreci başlatıyor. Glikasyon, şeker olmayan moleküllerin enzim olmadan şekerlendirilmesi anlamına geliyor. Bir başka deyişle, cildi tamir eden kolajen proteininin üretimini engelliyor. Ayrıca cildin esnekliğini azaltıyor ve erken yaşta kırışıklara neden oluyor. Şekeri bıraktığınızda cilt kendisini yenilemeye başlıyor ve yaşlanma etkilerinin ortaya çıkmasını geciktiriyor.

2- Daha enerjik olacaksınız

Dışarıdan aldığımız şeker, aslında karbonhidrattır ve tüm karbonhidratlar gibi hızla sindirilir, kana çabuk karışır, enerji verir. Şeker metabolizmaya karıştığında, vücut bu enerjiyi hemen yakmaya başlar. Şeker alışkanlığı olanlar farkında değillerdir ama aslında adeta günün büyük bölümünü bir hız treninde gibi, adeta koşarak yaşarlar. Şekeri bıraktığınızda, tükettiğiniz proteinler, sağlıklı yağlar, sözgelimi bir avuç badem, daha uzun süre ve daha dengeli bir enerji sağlayacaktır. Böylece daha enerjik olacaksınız.

3- Karın bölgesi yağlarından kurtulacaksınız

Gazlı ve şekerli içecekler kilo aldırır, özellikle de karın bölgesinde yağlanma yapar. Bu sadece bir görünüş sorunu değildir. Karın bölgesi yağlanması kan şekerinin yükselmesi, insülin salgılanmasının tetiklenmesi sonucu oluşur. Yağ hücrelerinin karında birikmesi oldukça ciddi riskleri beraberinde getirir. Adipokinler ve adipoz doku hormonları, organların arasında kan dolaşımını sağlayan damarlarda iltihaplanmaya neden olur ve bu da kalp krizinden kansere kadar çok sayıda hastalığa sebebiyet verebilir. Şekeri, tatlıyı ve gazlı şekerli içecekleri kestiğinizde karın bölgesinde yağlanmadan kurtulurken ciddi sağlık risklerinden de kaçınmış olursunuz.

4- Kilo vermeye başlayacaksınız

İnsülin seviyesinin yükselmesi, sadece karın bölgesi yağlanması ile sonuçlanmaz. Aslında yağ hücreleri vücudun pek çok bölgesinde kalori depolamaya başlar ve bu depolar fazlasıyla dolar. İnsülin, yağ hücrelerini besler. Sağlıklı beslenmede rafine edilmiş karbonhidratları ve şekeri keserek yerine sağlıklı yağları koymak önerilir. Bu şekilde insülin seviyesi dengeli hale gelir ve daha az kalori depolanır. Bunun sonucu olarak da kilo vermeye başlarsınız. Açlık duygusu azalır, metabolizma hızlanır ve kilo vermek kolaylaşır.

5- Diyabet riskini azaltacaksınız

Şekeri azaltarak insülin seviyesini dengelemenin kilo vermenin yanı sıra Tip 2 şeker hastalığı riskini de düşüreceğini ekleyelim. Hızlı sindirilen şeker gibi karbonhidratlar, pankreasın daha fazla insülin salgılamasına neden olur. Her şeker tükettiğinizde biraz daha fazla insülin salgılanır. İnsülini daha fazla ürettikçe hücreler aşırı yüklenir ve bir süre sonra da diyabet hastalıkları ortaya çıkar.

6- Kalbinizi koruyacaksınız

Sağlıklı çalışan bir kalp, yoğun iş hayatı ve uzun soluklu başarı için ihtiyaç duyduğunuz çalışma için size güç verir. Ancak tatlılar, karamel şuruplu kahveler size yardımcı olamaz. Ekstra şeker tüketmek, kardiyovasküler sistemin doğru çalışmasını engelliyor. 2014’te yapılan bir araştırma, günlük kalorisinin %17 ile %21’ini şekerden alanların kalp hastalıklarından ölme riskinin %38 arttığını ortaya koyuyor. Riskten uzak durmak için günlük kalori tüketiminizin en fazla %8’i şekerden oluşmalı. Bu da meyve ve sebzelerde, ambalajlı ürünlerde ve normal beslenmede zaten var olan miktar. Üzerine şeker eklemek, iyi bir fikir olmayacaktır.