Karbonatın bilinmeyen kullanım şekilleri

Mutfakların demirbaşlarından karbonat, yıllardır neredeyse bütün aşçılar tarafından sadece fırında pişirilen yemeklerle ilişkilendirilmiştir. Bunun sebebi, 1846 yılında ABD’de ilk üretildiğinden beri bir kabartma aracı olarak kullanılıyor olmasındandır.

Temizlikte ve koku gidermede etkili bir şekilde kullanılabilecek kadar çok yönlü bir madde olması göz önünde bulundurulduğunda, karbonatın mutfaklarda bu denli tek taraflı bir görev üstlenmiş olması şaşırtıcı biraz, özellikle de pişirme süreçlerini değiştirip kızartma süresini kısaltması, dokuları düzenlemesi ve soslarda denge yakalanmasını sağlaması gibi özellikleri düşünüldüğünde.

Karbonat, gerçekten de çok amaçlı bir madde; ama mutfaklarda hayret verici bir şekilde göz ardı ediliyor. Bu yanlışa dur demek amacıyla, mutfakta karbonatı başka ne şekillerde kullanabileceğinize ve bu kabartıcı bileşene hak ettiği gastronomik saygıyı nasıl verebileceğinize dair kısa bir liste...