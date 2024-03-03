Balığı temizleyip pişirmeye hazır hale getirmenin en doğru yolu

Taze balıklarla yemek yapmayı seviyorsanız eğer, pişirme aşamasından önce halletmeniz gereken bazı şeylerin olduğunu biliyorsunuzdur. Üç adımdan bahsediyoruz aslında: pulları soyma, temizleme ve fileto kesme.

Sürecin her bir adımı göz korkutabilir; ama aslında düşündüğünüzden çok daha basittir. Balık, hazırlaması en kolay proteinlerdendir. Balığı temizleyip fileto kesmek bir tür sanattır. Balık aşıkları için bu basit ve keyifli bir zanaattir. Uzmanlardan onaylı yöntemlerle balığınızı temizleyip nasıl fileto kesersiniz?

1. adım: Balığı pullarından ayırmak

Balığın pullarının yanı sıra üzerindeki yapışkan tabakayı almak da önemlidir. Bu tabaka açık sularda yüzen balığa koruma sağlar; avcılardan kaçarken daha kıvrak olmasına yardımcı olur, ama bir yandan da onu elde tutmayı zorlaştırır. Pulları almak için gerekli malzemeler:

Bıçak

Mutfak makası

Kuru bir bez ya da kâğıt havlu

Yağlı kâğıt

Mutfak önlüğü

Lastik eldiven

Balığı bez ya da kâğıt havlu yardımıyla lavabonun üzerinde kuyruğundan tutun ve akan soğuk suyun altında yıkayın. Bıçağınızın arkasıyla kuyruktan başlayıp kafaya doğru balığın her iki tarafını temizleyin; yapışkan tabakayı mümkün olduğunca almaya çalışın. Böylelikle pulları temizleme ve fileto kesme aşamalarını rahatlıkla yapabileceksiniz. Bu arada balığın yüzgeçlerini de alabilirsiniz. Mutfak makasınızı kullanarak yüzgeçleri deriye yakın bir yerden kesin. Böylelikle bıçağınız yüzgeçleri takılmayacağından pulları temizlerken zorlanmazsınız.

Pulları temizleme, biraz dağınık bir süreç. Bu yüzden kendinizi korumak adına mutfak önlüğünüzü giyin, mutlaka eldiven takın. Ayrıca çalışma alanınıza yağlı kâğıt sererek tezgahınızı ve kesme tahtanızı koruma altına alın. Böylece işiniz bittiğinde pulları kolaylıkla toplayabilirsiniz.

Bir elinize bıçağı alın, diğer elinizle balığı kuyruğundan sıkıca tutun.

Bıçağı 45 derecelik bir açıyla kuyruğun altına yerleştirin ve aşağı doğru sıyırmaya başlayın. Pullar, siz deriyi kazıdıkça dökülmeye başlayacak.

Kuyruktan kafaya sıyırma işlemini tüm pullar temizlenene dek sürdürün.

Balığı tersine çevirip diğer tarafa da aynı işlemi uygulayın. İşiniz bittiğinde balığı soğuk suyla iyice yıkayın.

Yağlı kâğıdı çöpe atın, bez yardımıyla balığı kurulayın.

2. adım: Balık nasıl temizlenir?

Markette bütün halde satılan balıkların genellikle sakatatları ve kafası temizlenmiş olur. Bu aşamayı atlamak işleri çok daha kolaylaştırır. Ama eğer balığınızı doğrudan bir balıkçıdan aldıysanız ya da kendiniz tuttuysanız, bu durumda önlüğünüzü takıp kollarınızı sıvamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan malzemeler:

Yağlı kâğıt

Kesme tahtası

Bıçak

Kesme tahtanızın üzerine yağlı kâğıt serin. Balığın karnında, balığın boyutuna bağlı olarak kuyruktan 5-7 cm uzaklıkta küçük bir delik bulacaksınız. Bıçağın ucuyla balığın karnını, delikten solungaçların dibine doğru hafifçe kesin. Kesiğiniz, eti geçecek, ancak iç organlara zarar vermeyecek bir derinlikte olmalı. Balığın karnı açıldığında, parmaklarınızla ya da bir kaşık yardımıyla iç organları çıkarın. Merak etmeyin, zorlanmayacaksınız; ama bazı balıkların arka tarafında böbrekleri olabildiğinden bir şeyler kalmış mı diye bir kontrol edin.

Balığın içini soğuk suyla durulayın ve atıklarla yağlı kâğıdı çöpe atın.

Balık temizlendiğinde, göğüs kafesinin arkasında, karın bölgesinde yalnızca temiz et olmalı.

3. adım: Fileto kesme işlemi nasıl yapılır?

Pullardan ayırma ve temizleme işleminden sonra sıra fileto kesmede. Bu aşama için keskin bir fileto bıçağına ihtiyacınız olacak. Fileto bıçakları, uzun, ince ve esnek olurlar; böylelikle kesmeden balık kemikleri boyunca kayarak gidebilirler. İhtiyacınız olan malzemeler:

Fileto bıçağı

Plastik kesme tahtası

Yağlı kâğıt

Nemli bez

Büyük boy dondurucu poşeti

Fileto işlemine geçmeden önce balığın kafasını kesmeniz gerekiyor. Parmaklarınızla solungaçların arkasındaki kemikli yükseltiyi hissetmeye çalışın. Balığı çenesinden tutarak fileto bıçağıyla çeneden kafanın üzerine doğru yükseltinin çevresinden derince kesin. Balığı ters çevirip aynı işlemi tekrarlayın. Her iki tarafı da kestikten sonra kafayı tutup çevirin ve temiz bir şekilde bedenden ayırın. Kafayı poşetleyip dondurucuya kaldırarak daha sonra çorbalarda kullanabilirsiniz

Kafa, balığın en lezzetli kısmıdır. Çorbalara ve yahnilere harika bir aroma katar. Bütün balığı marine edip ya da baharatlayıp ızgarada bile pişirebilirsiniz. Denizlerden gelen kocaman, leziz bir tavuk kanadı gibi düşünün.