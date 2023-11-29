Air fryer ile yemek pişirmek daha mı hesaplı?

Air fryer ile yemek pişirmek daha mı hesaplı?

Air fryer ile yemek pişirmek daha mı hesaplı? Yiyecek ve enerji fiyatları günden güne artarken, hepimiz yemeğimizi en ucuz şekilde pişirmenin yollarını arar olduk. Bu yollardan olduğu düşünülen araçlardan biri de air fryer.

Emin miyiz peki bu cihazların mutfaklarımıza bütçe dostu olarak girdiklerinden? Konunun detaylarını birlikte ele alalım.

Air fryer tam olarak nasıl çalışıyor?

Air fryer hemen hemen bir ekmek yapma makinesi kadar yer kaplıyor ve genelde mutfak tezgahında kendine yer buluyor. Yemeği, çok yüksek hızda, çok yüksek ısıda hava üfleyerek pişiriyor.

Uzmanlara göre son derece güçlü ve çok sıcak bir rüzgâr bu. Saç kurutma makinesiyle saçınızı kurutmaya benzetebilirsiniz bunu. Fanlı konveksiyon fırınlarla benzer bir prensipte çalışıyor ancak daha küçük olduğundan ve çok daha güçlü bir fana sahip olduğundan, yarattığı hava akımı endüstriyel fırınlardakiler kadar kuvvetli. Bu da onu daha verimli bir hale getiriyor.

Tavuk butlarını örneğin, air fryer’da yaklaşık bir 20 dakikada pişirebilirsiniz. Bu süre normal fırında daha fazladır.

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Bunlarla beraber, birtakım dezavantajları da var bu cihazların. Çekmece bölmesi küçük olduğundan örneğin, yalnızca az miktarlarda yemek pişirmek mümkün oluyor. Dört ya da altı kişi için yemek yapmaya kalkıştığınızda zamandan tasarrufun herhangi bir anlamı kalmıyor; çünkü parti parti pişirme yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Ne kadar enerji kullanıyor?

İngiliz Sliced Bread programından yapımcılar, konu üzerinde iki ayrı test uyguladılar.

İlkinde, bir tavuk budunu standart bir fırında pişirirken aynı boyutlarda bir diğer budu air fryer’da pişirdiler. İkinci test kapsamında ise kumpir için kullanılmak üzere bir patatesi air fryer’da pişirirken aynı ebatta bir diğer patatesi normal fırına attılar.

Fırın, elektrikli konveksiyonel fanlı fırındı ve test esnasında ortamdaki diğer elektrikli cihazların kapatıldığından emin oldular.

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Cihazların ne kadar enerji kullandığını ölçmek adına akıllı sayaçlardan yararlanıldı ve elde edilen veriler, fırında ve air fryer’da yemek pişirmenin ne kadara mal olduğunu hesaplamada kullanıldı. Test dahilinde pişirilen yiyeceklerin maliyeti kilovat saat başına 34 penny olarak hesaplandı.

Tavuk, standart fırında 35 dakikada pişti ve 1.05 kWh elektrik harcandı: Toplam maliyet 35.7 penny. Tavuğu air fryer’da pişirmek 20 dakika sürdü ve 0.43 kWh elektrik harcandı: Toplam maliyet 14.6 penny.

Patatesin fırında pişmesi yaklaşık bir saati buldu ve 1.31 KWh elektrik harcandı: Toplam maliyet 44.5 penny. Patates air fryer’da ise 35 dakikada pişti ve 0.55 kWh elektrik harcandı: Toplam maliyet 18.1 penny.

Sonuç olarak, fırının yaşı ve kullandığı enerji miktarı gibi değişkenler göz önünde bulundurularak, elektrikli fırında yemek pişirmenin air fryer’da pişirmeye kıyasla iki kat daha maliyetli olduğu görüldü. Ama bu durum, air fryer’da tek seferde pişirme yapılması durumda geçerli sadece.

Yemeğin lezzeti peki?

Yapılan bu testler, air fryer’da pişen yemeklerin yalnızca daha hesaplı olduğunu değil, aynı zamanda da daha lezzetli olduklarını ortaya koydu. Air fryer’da pişen tavuk butlarının derileri gevrekti, ama et kurumamış ve sulu yapısını korumayı başarmıştı. Fırında pişen butların kurudukları gözlendi. Patateslerde ise uzun pişme süresinden olsa gerek, fanlı fırında pişen patatesin kabuğu ideal dokuya daha yakındı. Ama patatesin kalanı, her iki pişirme yönteminde de tıpatıp aynıydı.