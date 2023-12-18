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        Haberler Gastro Keşfet Yılın en iyi doğa fotoğrafları

        Yılın en iyi doğa fotoğrafları

        Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi. Yarışmada 47 fotoğraf "En iyi" kategorisine layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 04:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 04:38

        Nature's Best Photography (NBP) 2023 ödülleri sahiplerini buldu.

        1

        YILIN VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFI KATEGORİSİ KAZANANI

        Kenya'nın Nanyuki Ol Pejeta Koruma Alanı'nda üç beyaz gergadanı fotoğraflayan Hector D. Astorga, "Vahşi Yaşam" kategorisinin kazananı oldu.

        © Hector D. Astorga of Mission, Texas, ABD

        2

        "KUŞ" FOTOĞRAFI KATEGORİSİ KAZANANI

        "Kuş" kategorisinde birincilik elde den Andy Parkinson, fotoğrafı "Dilsiz Kuğular" olarak adlandırıyor.

        © Andy Parkinson of Crich, Derbyshire, İngiltere, Birleşik Krallık

        3

        "OKYANUS MANZARASI" KAZANANI

        Hawai'nin Oahu bölgesinin kuzey sahilinde çekilen dalga fotoğrafı "En İyi Okyanus Manzarası" kategorisinde birinci oldu.

        © Danny Sepkowski Ewa Beach, Hawai'i, ABD

        4

        "DOĞADA SANAT" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

        "Doğada Sanat" kategorisinin birincisi seçilen "Yeşil Basilisk", Çek Cumhuriyeti'nden Petr Bambousek tarafından çekildi.

        © Petr Bambousek, Pribram, Çek Cumhuriyeti

        5

        "HAYVAN ATNİKLERİ" KATEGORİSİ BİRİNCİSİ

        © Shane Keena of Redlands, Kaliforniya, ABD

        6

        "YILIN GENÇ FOTOĞRAFÇISI" KAZANANI

        Kanada'da yer alan bir kutup ayısını fotoğraflayan 18 yaşındaki Meline Ellwanger, kategorinin birincisi seçildi.

        © Meline Ellwanger, 18 yaşında, Reutlingen, Almanya

        7

        "ARAZİ" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

        Arizona'da yer alan Sonoran Çölü'ndeki Superstition Dağları'ndaki gündoğumu manzarası "En İyi Arazi" kategorisinde birinci oldu.

        © Peter Coskun of Gold Canyon, Arizona, ABD

        8

        "POLAR TUTKUSU" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

        "Kutup Ayısı ve Yavruları" fotoğrafıyla birinci seçilen Hong Kong'tan Hung Tsui oldu.

        © Hung Tsui of Hong Kong

        9

        "AÇIK HAVA MACERASI" KATEGORİSİ BİRİNCİSİ

        "Sınırda" fotoğrafıyla kategorinin birincisi olan Virgil Reglioni, çekimi Güney İzlanda'nın Vatnajökull bölgesinde gerçekleştirdi.

        © Tromsø, Norveç'ten Virgil Reglioni

        10

        "KORUMA ÖYKÜSÜ" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

        Nesli tükenmekte olan İber Vaşağı'nın fotoğrafını çeken Amit Eshel kategorinin birincisi seçildi.

        © Amit Eshel , Kfar HaHoresh, İsrail

        Kaynak: Nature's Best Photography.org

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