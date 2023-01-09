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Sütlü mü bitter mi? Çikolatanın insan bedeni üzerinde kayda değer pozitif etkileri olduğu kesin. Habertürk Giriş: 09.01.2023 - 10:58 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:35 facebook

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Çikolata, dünyanın her bir noktasında keyifle tüketilen, vazgeçilmezlerimiz arasında. Birçok farklı şekilde tüketilebiliyor, hem ocak üstünde hem de fırında kullanılabiliyor. Çikolata deyince aklımıza ilk olarak tatlı gelse de aslında birçok tuzlu lezzette de yer buluyor kendine, barbekü sos ya da acı sos gibi. Yıllar içinde, çikolatanın insan sağlığı üzerindeki faydaları sebebiyle süper yiyecekler kategorisine sokulup sokulamayacağına dair birçok tartışma bile yaşandı.

Henüz böyle bir şey kabul edilmemiş olsa da çikolatanın insan bedeni üzerinde kayda değer pozitif etkileri olduğu kesin. Ancak piyasadaki birçok çikolatanın yüksek düzeyde işlenmiş ürünler olduğunu bilmek gerekiyor. Sağlığınıza fayda sağlayacak olan çikolatalar bunlar değil; minimum derecede işlenmiş, ham çikolatalardan bulmak gerek.

En sağlıklı çikolata hangisi?

Piyasada mevcut sayısız çikolata türünü gördüğünüzde, bunların hangilerinin diğerlerinden daha sağlıklı olduğunu merak ediyorsunuzdur mutlaka. Sütlü çikolata gibi açık renkli olan türler ne kadar lezzetli olsalar da genelde yüksek derecede işlenmiş oluyorlar; bu, yapılarında bolca şeker olduğu anlamına geliyor. Sütlü çikolatanın bitter çikolataya kıyasla tek avantajı, içinde süt olduğundan kalsiyum içermesi.

Açık renkli çikolata türleri ile bitter çikolatayı karşılaştırdığımızda, açık renkli olanlarda 15 kat daha fazla sodyum olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunların kolesterol düzeyi de kayda değer miktarda yüksek. Sağlıklı çikolata denince akla gelen ilk çeşit, bitter çikolata; çünkü yapısında flavanol deposu doğal kakao bulunuyor. İşlenmemiş ham çikolatanın tadı, sütlü olanlara kıyasla biraz acı tabi ki; ama yer fıstığı ezmesi gibi bol aromalı bir lezzetle beraber tadından yenmiyor.

Çikolata seçerken, kakao oranın ne kadar yüksek olduğunu öğrenmek adına yapısındaki besleyici maddelerin yazdığı kısmı iyice inceleyin. Bu şekilde istemediğiniz yapay aromaları ya da katkı maddelerini de öğrenebilirsiniz. En az %70 oranında kakao içeren çikolata türleri, en sağlıklı olanlar. Birçok çikolatanın içerik listesini incelediğinizde ufak çaplı bir şok yaşayabilirsiniz; doğallıktan fersah fersah uzaklıktaki katkı maddeleri ile dolu olan bu türlerden kesinlikle uzak durun.

Çikolatanın insan bedeni üzerindeki pozitif etkileri

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Yüksek besleyici madde içeriği Vücudumuz yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda da gelişebilmek için besleyici maddelere ihtiyaç duyar. Bitter çikolatanın yapısında, şaşırtıcı bir şekilde bolca magnezyum, demir, bakır, manganez, potasyum ve çinko bulunuyor. Ancak tüm bu besleyici maddelerin yanı sıra bolca kalori içerdiğini de unutmamalısınız. Çikolatanızı ölçülü bir şekilde tükettiğinizden emin olun.

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Bilişsel beceriler üzerindeki pozitif etkileri Yıllar içinde yapılan birçok araştırma, bitter çikolatanın hem sağlıklı hem de hafıza kaybı yaşayan zihinler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Herkes için geçerli olmasa da günlük düzenli çikolata tüketimi beynin genel işleyişine yardımcı olabilir.