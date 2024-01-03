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        Haberler Gastro Keşfet Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Kilolu ve kilo almaya müsait kişilerin tüketmemesi gereken besinler nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:17
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        Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bazı yiyeceklerin fazla besin öğesi içermemesine rağmen ciddi kilo alımına yol açtığını söyledi.

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        Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.

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        İşte tüketmeden önce bir kez daha düşünmenize yol açacan o besinler:

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        Hızlı kilo aldıran yiyecekler ;

        Margarin

        5

        Gazlı içecekler

        Meyve suları

        6

        Cips

        Soslu tuzlu kuruyemişler

        7

        Noodle

        Makarna

        8

        Beyaz ekmek

        9

        Krem çikolatalar

        Fındık ezmesi veya kreması

        10

        Kahve karışımları

        11

        Hazır ve paketli soslar

        12

        Fast food yemekler

        Çikolata, kek, bisküvi ve her türlü paketli gıda

        13

        Bunlar gibi yetersiz besin öğesine sahip gıdalar, herkes için kaçınılması gereken vücut sağlığına yararı olmayan ultra sağlıksız yiyeceklerdir.

        14

        Porsiyon miktarına dikkate edilerek tükeilmesi gereken gıdalar:

        Ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar

        15

        Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri

        16

        Fındık ezmesi

        Krema

        17

        Bal, kaymak, tahin, pekmez, reçel ve marmelatlar

        18

        Hayvansal yağlar

        19

        Sakatatlar

        20

        Patates, pirinç.

        Bu gıdalar yeterli ve dengeli tüketildiğinde zarar vermez ama en ufak porsiyon aşımında vücuda yağ olarak depolanır ve vücut sağlığını bozar. Bu sebeple yeterli ve dengeli tüketilmesi gerekmektedir.

        #ht gastro
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