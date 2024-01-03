Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!
Kilolu ve kilo almaya müsait kişilerin tüketmemesi gereken besinler nelerdir?
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bazı yiyeceklerin fazla besin öğesi içermemesine rağmen ciddi kilo alımına yol açtığını söyledi.
Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.
İşte tüketmeden önce bir kez daha düşünmenize yol açacan o besinler:
Hızlı kilo aldıran yiyecekler ;
Margarin
Gazlı içecekler
Meyve suları
Cips
Soslu tuzlu kuruyemişler
Noodle
Makarna
Beyaz ekmek
Krem çikolatalar
Fındık ezmesi veya kreması
Kahve karışımları
Hazır ve paketli soslar
Fast food yemekler
Çikolata, kek, bisküvi ve her türlü paketli gıda
Bunlar gibi yetersiz besin öğesine sahip gıdalar, herkes için kaçınılması gereken vücut sağlığına yararı olmayan ultra sağlıksız yiyeceklerdir.
Porsiyon miktarına dikkate edilerek tükeilmesi gereken gıdalar:
Ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar
Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri
Fındık ezmesi
Krema
Bal, kaymak, tahin, pekmez, reçel ve marmelatlar
Hayvansal yağlar
Sakatatlar
Patates, pirinç.
Bu gıdalar yeterli ve dengeli tüketildiğinde zarar vermez ama en ufak porsiyon aşımında vücuda yağ olarak depolanır ve vücut sağlığını bozar. Bu sebeple yeterli ve dengeli tüketilmesi gerekmektedir.