Haberler Gastro Keşfet 2023 yılının en iyi doğa fotoğrafları

2023 yılının en iyi doğa fotoğrafları Dünyanın birçok yerinden sanatçının katıldığı 2023 Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year) yarışmasının sonuçları açıklandı. İşte kazananlar... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:26 facebook

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2023 yılının doğa fotoğrafçısı yarışmasının galibi Kanada'dan Jacquie Matechuk oldu.

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Jacquie Matechuk'un He Looks to the Heavens adlı fotoğrafı 2023 yılının genel doğa fotoğrafçısı ödülünün yanı sıra memeliler kategorisini de kazandı. Fotoğraf, Ekvador'daki And dağlarında, yaşlı bir ağaca tırmanmış duran gözlüklü bir ayıyı gösteriyor. Fotoğraf: Jacquie Matechuk/2023 NPOTY Jacquie Matechuk şöyle diyor: '8 bin km'den fazla bir alana yayılan And sıradağları, Ekvador'daki kara yüzeyinin dörtte birinden fazlasını kaplıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bu dağlar aynı zamanda gözlüklü ayı adı verilen eşsiz bir türe de ev sahipliği yapıyor. Bu geziyi planlayana kadar onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ancak sertifikalı bir ayı rehberi olarak, yeni bir tür hakkındaki bilgi ve anlayışımı genişletmek beni heyecanlandırdı.

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Fotoğrafçı, nadiren görüntülenen bir aleme derinlemesine bir kavrayış ve sanatsal bir dokunuş getiriyor. Kırmızı ve mavi tonların etkileşimi son derece büyüleyici. Bu renkler sadece görsel anlamda zevk veren bir unsur değil; bitkinin canlılığını ve karbon sabitlemedeki rolünü ifade ediyor. Fotoğrafçı iklim değişikliğinin derin etkilerini anlatmak için sanatsal ustalığını ortaya koyuyor. Fotograf: David Maitland/2023 NPOTY