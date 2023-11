2023 yılının doğa fotoğrafçısı yarışmasının galibi Kanada'dan Jacquie Matechuk oldu.

1 Şurada Paylaş!









Jacquie Matechuk'un He Looks to the Heavens adlı fotoğrafı 2023 yılının genel doğa fotoğrafçısı ödülünün yanı sıra memeliler kategorisini de kazandı. Fotoğraf, Ekvador'daki And dağlarında, yaşlı bir ağaca tırmanmış duran gözlüklü bir ayıyı gösteriyor. Fotoğraf: Jacquie Matechuk/2023 NPOTY

Jacquie Matechuk şöyle diyor: '8 bin km'den fazla bir alana yayılan And sıradağları, Ekvador'daki kara yüzeyinin dörtte birinden fazlasını kaplıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bu dağlar aynı zamanda gözlüklü ayı adı verilen eşsiz bir türe de ev sahipliği yapıyor. Bu geziyi planlayana kadar onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ancak sertifikalı bir ayı rehberi olarak, yeni bir tür hakkındaki bilgi ve anlayışımı genişletmek beni heyecanlandırdı.