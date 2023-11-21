2023 yılının en iyi doğa fotoğrafları
Dünyanın birçok yerinden sanatçının katıldığı 2023 Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year) yarışmasının sonuçları açıklandı. İşte kazananlar...
2023 yılının doğa fotoğrafçısı yarışmasının galibi Kanada'dan Jacquie Matechuk oldu.
Jacquie Matechuk'un He Looks to the Heavens adlı fotoğrafı 2023 yılının genel doğa fotoğrafçısı ödülünün yanı sıra memeliler kategorisini de kazandı. Fotoğraf, Ekvador'daki And dağlarında, yaşlı bir ağaca tırmanmış duran gözlüklü bir ayıyı gösteriyor. Fotoğraf: Jacquie Matechuk/2023 NPOTY
Jacquie Matechuk şöyle diyor: '8 bin km'den fazla bir alana yayılan And sıradağları, Ekvador'daki kara yüzeyinin dörtte birinden fazlasını kaplıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bu dağlar aynı zamanda gözlüklü ayı adı verilen eşsiz bir türe de ev sahipliği yapıyor. Bu geziyi planlayana kadar onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ancak sertifikalı bir ayı rehberi olarak, yeni bir tür hakkındaki bilgi ve anlayışımı genişletmek beni heyecanlandırdı.
Fotoğrafçı, nadiren görüntülenen bir aleme derinlemesine bir kavrayış ve sanatsal bir dokunuş getiriyor. Kırmızı ve mavi tonların etkileşimi son derece büyüleyici. Bu renkler sadece görsel anlamda zevk veren bir unsur değil; bitkinin canlılığını ve karbon sabitlemedeki rolünü ifade ediyor. Fotoğrafçı iklim değişikliğinin derin etkilerini anlatmak için sanatsal ustalığını ortaya koyuyor.
Fotograf: David Maitland/2023 NPOTY
Manzara fotoğrafçılığı, genel anlamda, vurgulanması her zaman kolay olmayan doğanın görkemini gösterir. Yarışma kuruluna göre çok iyi bir fotoğrafın iki çok önemli bileşeni vardır. Kompozisyonun sadeliği ve alaka düzeyiyle konu. Bu görüntü hareketsizlik ve durgunluk veriyor ama aynı zamanda büyük bir güç hissettiriyor. Yaşam tarzlarımızın ve para kazanma hırsımızın ortaya çıkardığı iklim değişikliği sonucunda eriyen buzulların yıkıcı gücü.
Fotoğraf: Thomas Vijayan/2023 NPOTY
Romanya ormanlarında bir ağaçkakan. Sesini her zaman duyup görmediğimiz orman sakini. Karanlık ve gizemli kompozisyon, renkli olmasına rağmen fotoğrafın siyah beyaz olduğu hissini uyandırıyor.
Fotoğraf: Alex Pansier/2023 NPOTY
Bu çarpıcı görüntü jürinin hemen dikkatini çekti. Bu gerçeküstü ya da başka bir dünyaya aitmiş gibi duran sahne, hayal gücünü kışkırtarak görenlerin bu inanılmaz, mistik, rüya gibi bir doğa manzarasının nerede olduğunu merak etmesini sağlıyor.
Fotoğraf: J Fritz Rumpf/2023 NPOTY
Bu görüntü o kadar net ki neredeyse su altında çekilmiş izlenimi veriyor. Ancak resmin üst kısmındaki pürüzsüz ve yumuşak desen aslında yüzeyden çekildiğini gösteriyor. Renklerin yokluğu da görenin yalnızca biçime ve ayrıntılara odaklanmasını sağlıyor. Grinin çeşitli tonlarının ustaca kullanılması görüntüye zamansız bir nitelik katıyor.
Fotoğraf: Jodi Frediani/2023 NPOTY
Minimal bir kompozisyon için sadece temel unsurları içeren düzenli bir görüntü, görsel etki açısından oldukça başarılıdır. Jüri heyeti bu fotoğrafın 10 - 17 yaş kategorisinden yarışmaya katılan genç bir çocuk tarafından çekildiğini öğrendiğinde, çocuktaki derin sanatsal olgunluk duygusunu aktarma yeteneğini göz önünde bulundurarak katılımcıyı ödüllendirdi. Çünkü bu, onun yaşındaki birinin sergilediği olağanüstü sanatsal yeteneğin kanıtıydı.
Fotoğraf: Őrsi Ákos/2023 NPOTY
Karanlık su dalışlarında ışıklardan etkilenen pek çok yaratık ortaya çıksa da, gözlerinizin kaydedebileceği sonsuz olasılığı tanımak büyük bir yetenektir...
Fotoğraf: Renee Capozzola/2023 NPOTY
Tehdit altındaki çevreyi ve içinde yaşayan en ikonik sakinlerden biri olan jaguarı iyi tanımlayan çok eksiksiz bir dizi.
Fotoğraf: Fernando Constantino Martínez Belmar/2023 NPOTY
Bu fotoğraf serisi, habitatın korunmasına yönelik güçlü bir mesajı, büyük görsel ve teknik etkiye sahip fotoğraflarla bir araya getiriyor.
Fotoğraf: Fernando Constantino Martínez Belmar/2023 NPOTY
Bu görüntü sanatsal parlaklığın en güzel örneklerinden biri. Büyüleyici kompozisyon, gün doğumunun canlı renkleriyle uyumlu bir şekilde bütünleşerek nefes kesici bir görsel şölen ortaya çıkarıyor. Bu renk paletinde siyah ve turuncunun yanı sıra Toy kuşunun belirgin tacı ve dolgun gagası arasındaki etkileşim, kuşun varlığına olağanüstü bir canlılık katıyor.
Fotoğraf: Hermis Valiyandiyil/2023 NPOTY