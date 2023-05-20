-
Depresyon günümüzde sıklıkla karşılaşılan yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. İlaç tedavisi ve terapi genellikle asıl tedavi olarak kullanılsa da sağlıklı bir diyet kişinin daha iyi hissetmesine ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir. Gün içerisinde nasıl hissettiğiniz ne tükettiğinizle ilgilidir. Yiyecekler beyni besler, bu nedenle yediklerinizin zihinsel sağlığınız üzerinde etkilidir. Sağlıklı beslenmeyi bir hayat felsefesi haline getirerek ve diyet listenize vitamin değeri yüksek gıdaları koyma konusunda çaba sarf ederek, depresyonunuzun ve kaygınızın çok daha yönetilebilir bir hale getirebilirsiniz. Depresyonu tedavi etmek için belirli bir diyet yoktur, ancak bazı gıdalardan uzaklaşmak ve bazılarından daha fazla tüketmek kişilerin semptomlarını yönetmesine yardımcı olabilir. İşte depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler…
-
-
Çikolata
Şekersiz ve bitter çikolata kortizol hormonunu azaltarak sinirleri yatıştırır ve stresi azaltır.
-
Süt
Süt iyi bir D vitamini kaynağıdır. Vücudunuzda D vitamini seviyeleri çok düşükse, bu bazen depresyona neden olabilir. Norveç'te yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesi alanların, almayanlara göre bir yıl sonra daha az depresyona girdiğini buldu. Eğer süt sevmiyorsanız zenginleştirilmiş tahıllar, meyve suları ve konserve balık ile diyetinizdeki D vitamininim artırabilirsiniz.
-
Badem
Yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyumun sakinleştirici ve gevşetici bir etkisi vardır. Bu nedenle stresliyken ya da kaygılıyken badem tüketebilirsiniz.
-
Bal
Bal, doğal şekere sahip olduğu için ani tatlı krizlerinde, mutsuz hissettiğimizde yapay ürünler yerine tercih edebileceğimiz bir besindir. İçindeki bu doğal şeker depresif duygularla savaşmaya yardımcı olur ve sinirleri yumuşatır. Gün içinde 1 tatlı kaşığı bal gerginliği azaltır ve sakinlik sağlar.
-
-
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!