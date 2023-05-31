Belinizi kalınlaştıran 5 kahvaltılık

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Sabahları yaptığınız kahvaltı seçimleri sizi başarıya hazırlayabilir veya günün geri kalanında sağlıklı çalışma çabalarınızı boşa çıkarabilir. Örneğin, gerçekten kalori toplayıp istenmeyen kilo alımına katkıda bulunabileceğini öğrendiğinizde şok olacağınız bazı sinsi küçük kahvaltı yiyecekleri vardır. Sabah rutininizin dışında bırakabilmeniz için belinizi mahvedebilecek beş şaşırtıcı kahvaltılık yiyecekleri uzmanlarla sıraladı. İşte bel çevrenizi genişleten 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek…
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Kahve içecekleri
Ah, sabahları bir fincan sıcak kahveyi yudumlamayı nasıl dört gözle bekliyorsunuz? Ancak fincanınıza gerçekten ne girdiğine dikkat edin çünkü gereksiz, sağlıksız malzemeler çok çabuk birikebilir. Örneğin, ister en sevdiğiniz yerel birahaneye ister evinizdeki kahve barına gidin, ağır krema ve yapay tatlandırıcılar kahvenizi bir fincan boş kaloriye dönüştürebilir.
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Özel muayenehanede beslenme uzmanı olan Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı RDN'den Ph.D. Tıbbi Uzmanlar Kurulunun bir üyesi olan Lisa Young, "Ağır krema ve/veya suni tatlandırıcılar içeren kahve tüketmek, kilo alımı ve abdominal obezite ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bir ton ilave şeker içeren yüksek kalorili içeceklerin besinleri çok azdır veya hiç yoktur." diyor.
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Kahve, doğru içtiğiniz sürece sabahlarınıza faydalı bir katkı olabilir. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames ve Lyssie Lakatos, "Kahve kalorisizdir ve antioksidanlarla doludur ve hatta diyabeti, depresyonu önlemeye ve kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabilir." diye açıklıyor. Beslenme İkizleri ise şunları ekliyor, "Çeyrek fincan krema size 200 kalori kazandıracak ve bundan biraz daha fazlasını eklerseniz ve sabahları iki fincan kahve içerseniz, bu her hafta vücudunuza yarım kiloluk ağırlık yüklemeye yetecek kaloridir.
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Bunun yerine, hafta boyunca yüzlerce kaloriden tasarruf etmek için şekersiz badem sütü veya yağsız süt tercih edin. Canınız gerçekten tatlı bir şey çekiyorsa, her yudumda sıcak ve tatlı bir tat için tarçın eklemeyi düşünün.
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