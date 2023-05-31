Belinizi kalınlaştıran 5 kahvaltılık

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesini bu listede görünce çok şaşırabilirsiniz. Kahvaltıda yulaf ezmesi, lif dolgunuzu almanın mükemmel bir yolu olsa da ve besinlerle doludur (özellikle çelik kesilmiş yulafları tercih ederseniz), birçok kişi, o kasede gerçekte kaç porsiyon olduğunu bilmeden bütün bir kaseyi tüketir. The Nutrition Twins, "Kuru üzüm veya muz gibi meyveler ve biraz kahverengi şeker ekliyorlar. Bu doygun olsa da, sadece birkaç saat içinde sindirilen 500 kaloriden fazla düz karbonhidrat almak kolaydır, bu da sizi aç bırakırken aynı zamanda yağ yakımını durduran ve göbek çevresinde kilo alımına katkıda bulunan bir insülin dalgalanmasına neden olur." diyor.