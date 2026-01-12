Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!

        Zonguldak'ta, 75 yaşındaki Nazmiye Köroğlu ile torunları 24 yaşındaki Halil Can ve 18 yaşındaki Emirkan Köroğlu'nun köyde, düğünden dönerken Erdeniz Köroğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, karşılıklı küfürleşme, tarafların kavgası ve 3 dakikada 3 cinayet anı yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta olay, geçen yıl 21 Temmuz'da merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi.

        Olaydan bir ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can (24) ve Emirkan Köroğlu (18) kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde dövüldü.

        Hayatını kaybeden babaanne Nazmiye Köroğlu.
        Hayatını kaybeden babaanne Nazmiye Köroğlu.

        İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET BAŞLADI

        DHA'daki habere göre bu nedenle iki aile arasında husumet başladı. Olay gecesi, yakınlarının köydeki sokak düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile Erdeniz Köroğlu dönüşte karşılaşınca tartışma çıktı.

        Öldürülen Halil Can Köroğlu.
        Öldürülen Halil Can Köroğlu.

        BIÇAKLA 2 KARDEŞE SALDIRDI

        Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. Bu sırada torunlarını korumaya çalışan Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Öldürülen Emirkan Köroğlu.
        Öldürülen Emirkan Köroğlu.

        BABAANNE VE 2 TORUNU AĞIR YARALANDI

        Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenen babaanne ve 2 torunu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sanık Erdeniz Köroğlu.
        Sanık Erdeniz Köroğlu.

        HASTANEDE KURTARILAMADILAR

        Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Olayın ardından gittiği evine giden Erdeniz Köroğlu ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Erdeniz Köroğlu hakkında Nazmiye Köroğlu’na yönelik ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşlere karşı ise ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        OLAY 3 DAKİKADA YAŞANDI

        Mahkeme dosyasına sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerde, tarafların uzak mesafeden birbirine küfür ve hakaret ettiği yer aldı. Halil Can Köroğlu’nun yanına geldiği Erdeniz Köroğlu’nun boğazını sıktığı, birlikte yere düştükleri, yerde sanığın, Halil Can Köroğlu’nu bıçakladığı görüldü.

        Halil Can Köroğlu’nun geri çekildiği, daha sonra olay yerine gelen kalabalıktan bazı kadın ve erkeklerin sanık Erdeniz Köroğlu’nun üzerine yürüyüp bıçağı almaya ve kendisine vurmaya çalıştıkları da görüntülerde yer aldı.

        TORUNUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

        Bu sırada Nazmiye Köroğlu ile torunu Emirkan Köroğlu’nun da bıçaklandığı görüldü. Emirkan Köroğlu’nun boynunu eğip aldığı yaraya baktığı görülürken, Nazmiye Köroğlu’nun ise sol yanını tutarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Çığlıkların birbirine karıştığı görüntülerde, olay 3 dakikadan kısa sürdü. Öte yandan üstüne saldıranlar uzaklaştığında sanık Erdeniz Köroğlu’nun evine döndüğü anlarda kamera görüntülerinde yer aldı.

        Sanık Erdeniz Köroğlu’nun Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı

        Habertürk Editörü Demet Demirkır sordu, Hatay Sörf Merkezi Kurucu Ortağı Deniz Toprak yanıtladı.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı