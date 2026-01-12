Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den 41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak - 12 Ocak hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 41 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Marmara, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Ege'nin güneyi, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ise gök gürültülü sağanak yağmurlu. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da kuvvetli lodos, Ege'de de kuvvetli poyraz bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 07:28 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 13°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Güneşli -4°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp olarak aranan kişinin cesedi havuz deposunda bulundu

        Tokat'ta günlerdir kendisinden haber alınamayan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan oğlu M.C., babasını öldürerek cansız bedenini sitenin ortak alanındaki havuzun altındaki depoya gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        Esir liderler
        Esir liderler