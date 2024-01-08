Fasulye neden gaz yapar? Fasulye son derece zengin bir besin kaynağıdır ancak gaz yapar. Fasulye neden gaz yapar ve gaz sorununu önlemenin yolları var mı?

Fasulye; potasyum, magnezyum, folat, demir, çinko gibi yapısındaki önemli vitamin ve mineral içeriğiyle son derece zengin bir besin kaynağıdır. Fakat bir yandan da gaz, şişkinlik, karın ağrısı gibi nahoş sindirim problemlerini de beraberinde getirirler.

Neyse ki fasulye kaynaklı gaz sorununu önlemenin veya minimize etmenin birtakım yolları var. Fasulyenin sağlık açısından elzem zengin içeriği hakkında fikir sahibi olmak ve yan etkilerini hafifletmenin yöntemlerine hâkim olmak adına yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Yüksek lif içeriği

Fasulyeler, besinsel lif içeriği açısından oldukça zengin kaynaklardır; bu lifler, sindirim yolarından geçerken sindirilmeye dirençli bileşenlerdir.

REKLAM

Fasulyede, özellikle de çözünebilir liflerden bolca bulunur; bunlar sindirim yollarındaki suyu absorbe ederek yoğun, jel kıvamında bir forma dönüştüren türlerdir.

Çözünebilir lifler, birçok sağlıksal avantaj ile ilişkilendirilmektedir: sindirim düzenliliğinin ve kan şekeri yönetiminin geliştirilmesi, LDL kolesterol seviyesinin düşürülmesi ve kalp sağlığının genel anlamda iyileştirilmesi gibi.

Ancak şu durumu akılda bulundurmak gerekiyor: lif tüketimini hızlı bir şekilde artırmak, gaz ve şişkinlik gibi negatif yan etkileri beraberinde getirebiliyor.

Besinsel lifler kalın bağırsağa ulaştığında, orada yaşayan yararlı bakteriler tarafından fermente edilir. Gaz, işte bu fermentasyonun ürünüdür.

Ekstrem düzeyde lif tüketmek, ishal ve karın ağrısı gibi rahatsız edici sorunlara yol açabiliyor.

Rafinoz düzeyleri yüksektir

Fasulyede, rafinoz adında bir bileşenden de bulunur. Rafinoz, lahana, brokoli, brüksel lahanası gibi besinlerin yapısında yer alan sindirilemeyen bir karbonhidrat türüdür.

REKLAM

Rafinozun sindirilememesinin sebebi, alfa-galaktosidaz adlı enzimin insan bedeninde yeterli miktarda bulunmamasıdır.

Bu yüzden, rafinoz, mide ve ince bağırsaktan sindirilmeden geçip bağırsak bakterileri tarafından fermente edilmek üzere kalın bağırsağa ulaşabiliyor.

Bu durum, metan, hidrojen ve karbondioksit gibi gazların üretilmesiyle sonuçlanarak şişkinliğe sebep oluyor.

Gaz nasıl önlenir?

Fasulye kaynaklı gazı önlemede kullanabileceğiniz birkaç yöntem var.

Örneğin, yapılan bazı araştırmalar, fasulyeleri pişirmeden önce biraz suda bekletmenin rafinoz içeriklerini kayda değer miktarda düşürdüğünü ve dolayısıyla gaz üretimini azaltarak şişkinliğin önlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca alfa-galaktosidaz enzimi içeren birtakım ilaçlar var; bunlar, fasulye türevi baklagillerin kolayca sindirilmesine yardımcı oluyor.

Yapılan çok sayıda araştırma, bu ürünlerin rafinoz içerikli gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan gaz sorununu hafiflettiğini gösteriyor.

REKLAM

Dahası, lif zengini besin tüketiminizi yavaşça arttırarak ve bol bol su içerek vücudunuza uyum sağlama fırsatı tanıyabilir ve gaz ve şişkinlik gibi yan etkilerin hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, fasulyeler, besinsel içerik açısından son derece sengin ve faydalı gıda türlerindendir; yapılarındaki vitamin ve mineral miktarı saymakla bitmez.

Ancak çözünebilir lif ve rafinoz içeriklerinin gaz çıkarma sorununa yol açtığı da bir gerçek maalesef.

Neyse ki fasulyeleri pişirmeden önce ıslatarak, lif tüketimin aşama aşama arttırarak ve alfa-galaktosidaz içerikli takviyeler kullanarak gaz ve şişkinlik sorunlarınızı minimize edebilirsiniz.