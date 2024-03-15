Bağımlılık yapan 17 besin
Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar.
Giriş: 15.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:07
1
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...
2
Yumurta
3
Biftek
4
Jelibon
5
Tereyağlı patlamış mısır
6
Dondurma
7
Kurabiye
8
Patates kızartması
9
Gevrek
10
Kek
11
Çikolata
12
Ekmek
13
Peynir
14
Çerez
15
Hamburger
16
Kızarmış tavuk
17
Pasta
18
Cips