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        Haberler Gastro Keşfet Bağımlılık yapan 17 besin

        Bağımlılık yapan 17 besin

        Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:07
        1

        Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

        2

        Yumurta

        3

        Biftek

        4

        Jelibon

        5

        Tereyağlı patlamış mısır

        6

        Dondurma

        7

        Kurabiye

        8

        Patates kızartması

        9

        Gevrek

        10

        Kek

        11

        Çikolata

        12

        Ekmek

        13

        Peynir

        14

        Çerez

        15

        Hamburger

        16

        Kızarmış tavuk

        17

        Pasta

        18

        Cips

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