10 bin dolarlık okul otobüsünün eve dönüşümü
Bir çift 10 bin dolarlık bir okul otobüsünü hayallerindeki eve dönüştürüp 2021'den beri ülke çapında seyahat ediyorlar.
Pooja ve Kumar çifti, 2020 yılında işlerinin sona ermesinin ardından bir okul otobüsünü eve dönüştürdü. Çift, otobüse su ve elektrik tesisatı, güneş enerjisi ve su depoları yerleştirdi. İkili, ABD genelinde 10'dan fazla farklı eyalete seyahat etti ve artık otobüslerinden online çalışıyorlar.
Pooja ve Kumar, Mart 2020'de kurumsal işyerlerinin kapanmasıyla birlikte alternatif yaşam alanları aramaya karar verdiler ve bir okul otobüsünü eve dönüştürüp içinde yaşamaya karar verdiler. Kumar, "Bir şeyleri değiştirmek için her hafta sonu yaşadığımız yerden her yöne 2 saat yolculuk yapıyorduk, ve bir gün neden uyumak için eve dönmemiz gereksinki dedik..."
Geniş bir araştırmadan sonra otobüs sahibi bir arkadaşlarının yardımıyla Ocak 2021'de kendilerine 10 bin dolara bir okul otobüsü satın alıp, yeniden tasarladılar ve ABD'yi boydan boya geçecekleri yolculuklarına başladılar.
Çift, otobüsü İhtiyaçlarına göre özelleştirdiklerini, güneş enerjisi sistemini kurarak şebekeden ayrılmayı seçtiklerini, piyasadaki mevcut karavanlarda bunların hiçbirinin mümkün olmadığını, olsa bile çok pahalı olduğunu dile getiriyor. Karavanların aksine, okul otobüsleri lamine camdan yapılmış pencereler ve çelikten yapılmış bir gövde ile inşa edildiği için tipik bir karavandan daha dayanıklı ve güvenli. Sıradan bir karavan pek de dayanıklı olmayan alüminyum çerçeve ve fiberglas kaplamadan yapılır. Çift, yürüyen bu evi planlarken çok düşünmüş ve kafa yormuş.
Çizilen taslaklarda oturma planı, mutfak, su tesisatı, tuvaletler, bataryalar, güneş enerjisi, kablolama, güvenlik, su depoları ve hatta yağın nasıl doldurulacağına kadar her şey hakkında uzun süren araştırmalar yapmışlar. Bu işler tamamlandıktan sonraki adım bu otobüsü ev gibi hissettirecek aydınlatma, perdeler, arkadaş ve aile bireylerinin yer aldığı çerçeveler ve mumlar olmuş.
Otobüs tamamlandıktan sonra, Haziran 2021'de yolculuk başlamış. O zamandan beri Indiana, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Kuzey ve Güney Dakota, Colorado, Wyoming, Montana, Oregon ve Kuzey Kaliforniya'yı gezmişler.
Pooja ve Kumar para kazanmak için çalışmak ve hayatı keşfetmeye zaman ayırmak arasında nasıl denge kuracaklarını da bu otobüs sayesinde öğrendiklerini anlatıyorlar: Her şey programlamayla ilgili. Çalışma saatlerimizi mümkün olan en iyi şekilde ayarladığımızdan emin oluyoruz. Önemli seyahat günlerini ayarlıyoruz, ister uzun bir öğle yemeği molası olsun, ister yürüyüşe çıkmak olsun, bulunduğumuz yerin tadını çıkarmak için gün içinde belirli zamanları boş bırakıyoruz.
Ancak amaçlarının hayal ettikleri yerlerde uyanmaya devam etmek olduğundan eminler.