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Çift, otobüsü İhtiyaçlarına göre özelleştirdiklerini, güneş enerjisi sistemini kurarak şebekeden ayrılmayı seçtiklerini, piyasadaki mevcut karavanlarda bunların hiçbirinin mümkün olmadığını, olsa bile çok pahalı olduğunu dile getiriyor. Karavanların aksine, okul otobüsleri lamine camdan yapılmış pencereler ve çelikten yapılmış bir gövde ile inşa edildiği için tipik bir karavandan daha dayanıklı ve güvenli. Sıradan bir karavan pek de dayanıklı olmayan alüminyum çerçeve ve fiberglas kaplamadan yapılır. Çift, yürüyen bu evi planlarken çok düşünmüş ve kafa yormuş.