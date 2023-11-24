Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gastro
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Video
        Keşfet
        Lezzetli Hatlar
        Seyahat
        Arkeoloji
        Keşfet
        Yazarlar
        Video
        Haberler Gastro Keşfet 2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları

        2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları

        Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin 2023 yılı kazananları açıklandı. Fotoğraflar her zaman olduğu gibi küresel iklim değişikliğinden etkilenen insan ve deniz yaşamına dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:06

        Okyanus mistik bir yerdir.

        En derinlerde ne olduğunu kimse bilmez.

        Hangi canlılar yaşar, suların dibinde hangi uygarlıklar yatar bilmeyiz. Pek çoğumuz da bu bilinmezlikten ve keşfedilmemişlikten korkarız. Sualtı fotoğrafçılığı; okyanusun sessiz mücadelesini fotoğraflar, denizlerin altını ve üstünü, okyanusları, denizle ilişkisi olan tüm hayvanları konu alan büyüleyici güzellikleri ve çarpıcı gerçekleri anlatır.

        Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği 2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

        1

        Yarışma birincisi Jialing Cai

        Filipinler'in Batangas Körfezi'ndeki Taal yanardağı patlamasının ardından sürüklenen bir tahta parçasının üzerinde duran dişi bir kafadan bacaklıyı çektiği bu kare, 2023 yılın okyanus fotoğrafçısı yarışmasının genel birincisi oldu.

        "Deklanşöre bastığımda parçacıklar ışığımı yansıttı. Doğal afetin ardından bu manzara bana alışılmadık derecede dingin geldi ve karlı bir gecede geçen bir peri masalını anımsattı. Sualtı fotoğrafçıları olarak berrak suda çekim yapmayı hedefleriz ancak bu görüntü bize kum tanelerinin, organik maddelerin veya küçük organizmaların sualtı ortamının ayrılmaz parçaları olduğunu hatırlatıyor."

        2

        Yarışma ikincisi Andrei Savin

        Büyük bir anemon, farklı ilişkiler kuran ve birbirlerine güvenen birçok farklı sakini olan bir apartman gibidir. O gün bir anemonun farklı ayarlarla düzinelerce fotoğrafını çektim. Birdenbire, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, bir yengeç çıktı ve tam ortaya oturdu. Tek yapmam gereken düğmeye basmaktı.

        3

        Yarışma üçüncüsü Alvaro Herrero Lopez-Beltran

        Bir kambur balina halatlara ve şamandıralara dolanan kuyruğunu kaybetmiş, yavaş ve acılı bir şekilde ölüyor. Bu görüntü, gezegenimize verdiğimiz yavaş ve acılı ölümün üzücü bir metaforu.

        4

        Fotoğraf: Michael Haluwana

        5

        Fotoğraf: Jules Casey

        6

        Fotoğraf: Renee Capozzola

        7

        Fotoğraf: Jarvis Smallman

        8

        Fotoğraf: Laszlo Foldi

        9

        Fotoğraf: Jack Belles

        10

        Fotoğraf: Florian Ledoux

        11

        Fotoğraf: Merche Llobera

        12

        Fotoğraf: Todd Glaser

        13

        Fotoğraf: Henley Spiers

        14

        Fotoğraf: Gergo Rugli

        15

        Fotoğraf: Jade Hoksbergen

        16

        Fotoğraf: Sylvie Ayer

        17

        Fotoğraf: Aaron Sanders

        18

        Fotoğraf: Craig Parry

        #ht gastro
        Şurada Paylaş!