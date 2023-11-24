Haberler Gastro Keşfet 2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları

2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin 2023 yılı kazananları açıklandı. Fotoğraflar her zaman olduğu gibi küresel iklim değişikliğinden etkilenen insan ve deniz yaşamına dikkat çekiyor. Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Okyanus mistik bir yerdir.

En derinlerde ne olduğunu kimse bilmez.

Hangi canlılar yaşar, suların dibinde hangi uygarlıklar yatar bilmeyiz. Pek çoğumuz da bu bilinmezlikten ve keşfedilmemişlikten korkarız. Sualtı fotoğrafçılığı; okyanusun sessiz mücadelesini fotoğraflar, denizlerin altını ve üstünü, okyanusları, denizle ilişkisi olan tüm hayvanları konu alan büyüleyici güzellikleri ve çarpıcı gerçekleri anlatır.

Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği 2023 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

1 Şurada Paylaş!







Yarışma birincisi Jialing Cai Filipinler'in Batangas Körfezi'ndeki Taal yanardağı patlamasının ardından sürüklenen bir tahta parçasının üzerinde duran dişi bir kafadan bacaklıyı çektiği bu kare, 2023 yılın okyanus fotoğrafçısı yarışmasının genel birincisi oldu. "Deklanşöre bastığımda parçacıklar ışığımı yansıttı. Doğal afetin ardından bu manzara bana alışılmadık derecede dingin geldi ve karlı bir gecede geçen bir peri masalını anımsattı. Sualtı fotoğrafçıları olarak berrak suda çekim yapmayı hedefleriz ancak bu görüntü bize kum tanelerinin, organik maddelerin veya küçük organizmaların sualtı ortamının ayrılmaz parçaları olduğunu hatırlatıyor."

2 Şurada Paylaş!







Yarışma ikincisi Andrei Savin Büyük bir anemon, farklı ilişkiler kuran ve birbirlerine güvenen birçok farklı sakini olan bir apartman gibidir. O gün bir anemonun farklı ayarlarla düzinelerce fotoğrafını çektim. Birdenbire, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, bir yengeç çıktı ve tam ortaya oturdu. Tek yapmam gereken düğmeye basmaktı.