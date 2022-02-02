Kahve çeşitleri

Pandemide kahve tüketimimiz arttı; özellikle öğrenciler ve bilişim sektörü çalışanları tarafından daha çok tüketilir hale geldi. Latte, cappucino, americano gibi kahvelerin tüketimi Türk kahvesinin önüne geçti. Kahve ile ilgili bildiğimiz en büyük yanlış, kahvenin uykusuzluk yaptığı. Barista Eğitmeni Naim Koca'nın verdiği bilgiye göre bir bardak koladaki kafein miktarıyla bir fincan kahvedeki kafein miktarı neredeyse birbirine yakın. Ancak bu kafein miktarı vücutta depolanmıyor. Vücuttaki kafein, terleme veya idrar yoluyla 3 saat içerisinde vücuttan atılıyor. Demlenebilen ya da pişebilen kahveleri tercih etmelisiniz. Bu özelliklerde 3 çeşit kahve türü var; espresso bazlı içecekler, filtre kahve bazlı içecekler ve son olarak dünyada tek pişebilen özelliğe sahip olan Türk kahvesi...
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Espresso
Espresso için, Türk kahvesinin İtalyan versiyonu da denebilir. Basınçlı suyun 30 saniye içinde sıkıştırılmış kahvenin içinden geçmesiyle elde ediliyor. 1900'lü yıllarda İtalyanların keşfedip dünyaya tanıttığı, basınç gücünden yararlanılarak yapılan hızlı bir kahve demleme yöntemi. Küçük porsiyonlarda servis ediliyor ve oldukça sert bir tadı, yoğun bir kıvamı var. Aroması zengin ve kafein miktarı yüksek. Espresso, 30 ml’lik shot bardaklarında servis ediliyor. Kilo vermeye yardım ediyor, diyabet riskini azaltıyor, içerdiği kafein sayesinde dikkat artırıyor.
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Macchiato
Macchiato İtalyancada leke demek. Macchiato yapmak için espresso kahveye biraz süt lekesi koyuluyor. Macchiato bu şekilde yapılıyor; espresso kahve ve köpüklendirilmiş sütle. Espresso kahve, süt köpüğüyle süslenir ve içimi daha yumuşak hale gelir. Hazırlandıktan sonra fincanın tam ortasına doğru hemen hemen 10 – 15 ml süt ilave edilir. Dilerseniz fincana karamel sos ekleyerek caramel macchiato yapabilirsiniz.
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Mocha
Espresso, süt ve çikolata ile yapılan, içimi yumuşak bir kahve. Aromalı olarak da içilebilen Mocha'yı hafif bi yemek sonrası içmeniz daha doğru olur. Amerikan menşeli bir kahve olan mocha adını Yemen'in güneybatısında yer alan ve bir zamanlar kahve ihracatıyla ünlenen liman kenti Mocha'dan almış. Şekerli tatları sevenlerin gözde kahvesi olan mochanın en popüler çeşitlerinden biri, beyaz çikolata ile yapılan white chocolate mocha. Buzlu mocha ve buzlu white chocolate mocha, kahvesini soğuk tercih edenlerin gözde içecekleri arasında yer alıyor. Mocha'ya cam bardaklarda servis edilen geleneksel bir kahve diyebiliriz.
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Latte
Espresso ve sütle yapılan içimi yumuşak kahve. En çok tercih edilen kahve çeşitlerinden biri olan latte mutlaka çok kaynamış sütle yapılmalı. Köpüğü krema kıvamından uzak, bulutumsu bir yoğunlukta olur. Fincanda servis edilir. Latte yapmak için ilk olarak buharda ısıtılmış süt fincana konur, süte 1 shot espresso eklenir ve son olarak köpük bardağın üzerine eklenerek sunuma hazır hale gelir.
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Affogato
Affogato'ya, espresso ile dondurmanın uyumu da denebilir. Dondurmanın üzerine sıcak espresso dökülmesiyle hazırlanan bir kahve türü. Aslında espressonun sert tadını yumuşatmak için vanilyalı dondurmanın kullanıldığı bir kahve. İlalyanca "boğulmuş" anlamına gelen affogato, espressonun dondurmayı boğması, eritmesi gibi düşünülebilir.
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