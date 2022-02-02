Kahve çeşitleri

Pandemide kahve tüketimimiz arttı; özellikle öğrenciler ve bilişim sektörü çalışanları tarafından daha çok tüketilir hale geldi. Latte, cappucino, americano gibi kahvelerin tüketimi Türk kahvesinin önüne geçti. Kahve ile ilgili bildiğimiz en büyük yanlış, kahvenin uykusuzluk yaptığı. Barista Eğitmeni Naim Koca'nın verdiği bilgiye göre bir bardak koladaki kafein miktarıyla bir fincan kahvedeki kafein miktarı neredeyse birbirine yakın. Ancak bu kafein miktarı vücutta depolanmıyor. Vücuttaki kafein, terleme veya idrar yoluyla 3 saat içerisinde vücuttan atılıyor. Demlenebilen ya da pişebilen kahveleri tercih etmelisiniz. Bu özelliklerde 3 çeşit kahve türü var; espresso bazlı içecekler, filtre kahve bazlı içecekler ve son olarak dünyada tek pişebilen özelliğe sahip olan Türk kahvesi...