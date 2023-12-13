Haberler Gastro Keşfet Yemek isimlerinin hikayeleri

Analıkızlı yemeğinin hikayesi nedir? Lezzet şahane, görüntü 10 numara 5 yıldız. Peki ya isimler ve hikâyeler? Bende merak ettim sizin için araştırdım. Aynur Tartan gastro18@haberturk.com Giriş: 13.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:06 facebook

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Dünyanın sayılı mutfaklarından biri olan mutfağımız, çeşitlilik ve lezzet açısından tam bir yemek cenneti. Türk mutfağı denince aklımıza her bölgenin yıldızı, lezzetli birçok yemek geliyor. İmambayıldı, analıkızlı, alinazik, perde pilavı… Lezzet şahane, görüntü 10 numara 5 yıldız. Peki ya isimler ve hikâyeler? Bende merak ettim sizin için araştırdım. Birlikte bakalım;

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Analı Kızlı Asırlardır birçok şakaya malzeme olmuş bir yemektir kendileri. Çorba olduğunu veya bu şekilde yöresel kullanımı herkes tarafından bilinmez. Adana yöresine ait sıcak başlangıç olarak servis edilir. İçli köftenin farklı bir versiyonu olan Analıkızlı, bulgurdan yapılan minik toplar ve içli köfte şeklinde olan büyük toplar ile birlikte kaynatılır. Üzerine yağ, salça, bul biber ile servis edilir. Hikâyesi ise oldukça ilginçtir. Çeşitli rivayetlerde anaya verilen isim Hatice ve Suzi ana olarak değişse de hikâyenin içeriği değişmemiş. 7 erkek annesinin hikâyesi olduğu bilinmekte. Hep bir kız çocuğu olmasını istemiş ve uzun zaman sonra bir kızı olmuş. Yıllar sonra kızını istemeye gelmişler ancak annesi razı gelmemiş. Kızı ise birine âşık olup onunla kaçmış. Kısa süre sonra kızı geriye dönmüş. Bunun şerefine 7 gün 7 gece ziyafet verilmiş. Verilen ziyafette kızına düşkünlüğü ile bilinen annenin elinden çıkan bu çorba Analıkızlı olarak adlandırılmış. Büyük köfteler anneyi, küçük köfteler ise kızı olarak nitelendirilmiş.

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İmam Bayıldı Patlıcan sevenlerin ilk tercihi olan İmam Bayıldı, ülkemizde en çok tüketilen yiyeceklerin arasında yer almakta. Araştırırken bu yemek ile ilgili iki rivayet olduğunu gördüm. Eski zamanlarda imam işten yorgun, argın eve gelmiş. Eşinin yaptığı yemeği yedikten sonra o kadar yemiş ki sonrasında beğenip bayılmış. Bir diğer rivayete göre ise imam, zengin bir zeytinyağı tüccarının kızı ile evlenmiş. Eşinin çeyizinde bol miktarda kaliteli zeytinyağı varmış. Kadın ilk günlerde kocasına zeytinyağı, domates ve soğan eklenmiş bir patlıcan yemeği hazırlamış. On üçüncü günde evde patlıcan bulunmadığından buna şaşıran imam evde zeytinyağı kalmadığını öğrendiği için bayılmış.